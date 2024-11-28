İstanbul Valiliği'nden kreş hamlesi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:37

Güncelleme: 28.11.2024 - 15:57

İstanbul Valiliği, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına bir yazı göndererek, belediyelerin doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunduğu kurum ve şirketler tarafından açılan kreş, anaokulu ve gündüz bakımevi sayılarını talep etti. Valilik, bu bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurularak aynı gün saat 15:00’e kadar idaredenetim@istanbul.gov.tr adresine gönderilmesini istedi.

Valilik yazısında, belediyelerin söz konusu hizmet birimlerine sahip olmaması durumunda, bunun da açıkça belirtilerek bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“İlimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerin, bağlı idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ellisinden fazla sahip olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda bilgilerin, ekte yer alan tabloya eksiksiz şekilde işlenerek belirtilen adrese gönderilmesi gerekmektedir.”

Siyasette kreş ve anaokulu hizmetlerine ilişkin tartışmalar sürerken, Valiliğin bu talebi dikkat çekti. CHP’li belediyelerin sosyal hizmet politikalarına yönelik uygulamalarına karşı hükümet kanadından gelen eleştirilerin ardından Valiliğin bu talebi dikkat çekti.