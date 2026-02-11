İstanbul Valisi Davut Gül İBB kreşleri için 'şikayetler var' dedi: '100 tane 4-6 yaş Kuran kursu açacağız'

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kreşte çocukların “darp“ ve “istismara“ uğradığı iddialarına ilişkin olarak yürütülen soruşturmaları hakkında konuştu.

İktidara yakın A Haber’in sorularını yanıtlayan Vali Gül, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda biz burada soruşturma açtık, soruşturma süreci devam ediyor. Burada soruşturma açıldıktan sonra farklı yerlerde şikayeti olan aileler şikayetlerini dile getirdiler. Dolayısıyla da o bilgiler, belgeler toplanıyor. Günün sonunda; hizmetin verilmesi başka bir şey, hizmet verirken usulüne uygun verilmesi başka" ifadelerini kullandı.

"KURAN KURSLARI ASLINDA ANAOKULLARI"

İstanbul'da anaokulu ihtiyacının ortadan kaldırılması için yapacakları çalışmaları anlatan Vali Gül'ün açıklamasına göre bu ihtiyacın karşılanması için Diyanet eliyle Kuran kursları açılacak. Vali Gül, bu kursları "Biliyorsunuz bu 4-6 yaş Kuran kursları aslında müftülüğün anaokulları" diyerek anlattı. Gül'ün konuşmasında o bölüm şöyle:

"İstanbul'umuzda hem kreş ihtiyacını ortadan kaldırmak hem anaokulu ihtiyacını ortadan kaldırmak için de bu sene içerisinde Valilik olarak bizler de 100 tane kreş yapıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza işletme için tahsis edeceğiz. 100 tane 4-6 yaş Kuran kursu açıp müftülüğümüzle birlikte işleteceğiz. Biliyorsunuz bu 4-6 yaş Kuran kursları aslında müftülüğün anaokulları. Bunun Milli Eğitim'deki anaokulundan bir farkı yok. Bildiğimiz Milli Eğitim'deki anaokulunda üç aşağı beş yukarı hangi eğitim veriliyorsa Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kurslarında da aynısı veriliyor. 100 tane de ilave anaokulu yapacağız. 300 tane toplamda kreş ve anaokulumuz olacak" dedi.