İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeni hedefi kediler: 'Her önüne gelen kediye mama veremez'

İstanbul Valisi Davut Gül katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Gül, sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin açıklama yaptı.

Gül, "Her önüne gelenin kediye mama vermemesi lazım" dedi.

"DOĞANIN DENGESİ BOZULDU"

Gül şunları söyledi:

"Fatih Belediyesi bizden önce kendi ilçe sınırlarında barınağı oluşturmuştu. Fatih, Esenyurt en iyi ilçelerimiz. İrade varsa çözülmeyecek sorun değil. Doğanın dengesi ortadan kalkmış. Normalde kediler fare yakalar; İstanbul’da kediler fare yakalamıyor, kediler mamayla besleniyor, fareler de kedilerle birlikte mama yiyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak lazım. ‘Canım istedi, şu kaldırımda mama vereyim’ dememek lazım.

Bu kedileri toplayalım anlamına geliyor. Her önüne gelenin kediye mama vermemesi lazım. Kedi beslemek istiyorsan evinde beslesin. Farenin, kedinin birlikte mama yediği sistem sağlıklı bir sistem değildir."

Köpeklere dair de yorumda bulunan Gül, "Belediyelere ihtiyaç olan araziler tahsis edilmiş durumda. İnşaatları tamamlananlar var, inşaatları devam edenler var ve henüz başlamayanlar var. Bizim ana sıkıntımız şu: İstanbul’daki ilçeler çok iç içe; siz Kağıthane’deki köpeğin Şişli’ye geçtiğini anlayamazsınız. Bu Kağıthane’nin köpeği mi, Şişli’nin köpeği mi?" dedi.