İstanbul’da 1 Mayıs gösterilerine katılan 29 kişi evlerinden gözaltına alındı...Operasyon: Gereği yapıldı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi.
İçişleri
Bakanı Ali Yerlikaya, “Gereği yapıldı-13
A” ismini verdikleri operasyonu
sosyal medya hesabından duyurdu.
Yerlikaya, 1 Mayıs günü Saraçhane’de
polise taşlı, sopalı saldırı ve fiziki
müdahalede bulunan 29 kişinin sabah
baskınlarında gözaltına alındığını
açıkladı.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise 47 kişinin evinin basıldığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Halkevleri, SOL Parti, Devrimci Hareket, Devrimci Gençlik Dernekleri, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi üyelerinin yanı sıra ‘Basel’ takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bekir Aslan da bulunuyor.
"MEŞRUİYETİ YOKTUR"
Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK) tarafından
gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada,
“Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim
için mücadele etmek meşrudur.
İstanbul’da 1 Mayıs günü işlenen bir
suçtan bahsedilecekse bu anayasa
Mahkemesi kararına karşı zor
kullanıp Anayasal düzene karşı suç
işleyenlerdir. 1 Mayıs gerekçesiyle
yapılan gözaltı işlemlerinin hiçbir
meşruiyeti yoktur. Gözaltına alınan
herkes serbest bırakılmalıdır” ifadeleri
kullanıldı.
Öte yandan hâlâ gözaltında olan
35 kişi içerisinde Filistin İçin Bin Genç
topluluğu üyelerinin de bulunduğu
öğrenildi. İddiaya göre bu kişilerin
gözaltı sürelerinin uzatılmasına, 6
Nisan’da İstiklal’de “İsrail ile ticareti
kes” çağrısıyla düzenlenen eylem
gerekçe gösterildi. Öte yandan 35
kişinin bugün İstanbul Adliyesi’ne
mevcutlu götürülmeleri ve savcılığa
çıkarılmaları bekleniyor.
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