İstanbul’da 1 Mayıs gösterilerine katılan 29 kişi evlerinden gözaltına alındı...Operasyon: Gereği yapıldı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gereği yapıldı-13 A” ismini verdikleri operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, 1 Mayıs günü Saraçhane’de polise taşlı, sopalı saldırı ve fiziki müdahalede bulunan 29 kişinin sabah baskınlarında gözaltına alındığını açıkladı.



Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise 47 kişinin evinin basıldığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Halkevleri, SOL Parti, Devrimci Hareket, Devrimci Gençlik Dernekleri, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi üyelerinin yanı sıra ‘Basel’ takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bekir Aslan da bulunuyor.

"MEŞRUİYETİ YOKTUR"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada, “Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim için mücadele etmek meşrudur. İstanbul’da 1 Mayıs günü işlenen bir suçtan bahsedilecekse bu anayasa Mahkemesi kararına karşı zor kullanıp Anayasal düzene karşı suç işleyenlerdir. 1 Mayıs gerekçesiyle yapılan gözaltı işlemlerinin hiçbir meşruiyeti yoktur. Gözaltına alınan herkes serbest bırakılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan hâlâ gözaltında olan 35 kişi içerisinde Filistin İçin Bin Genç topluluğu üyelerinin de bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre bu kişilerin gözaltı sürelerinin uzatılmasına, 6 Nisan’da İstiklal’de “İsrail ile ticareti kes” çağrısıyla düzenlenen eylem gerekçe gösterildi. Öte yandan 35 kişinin bugün İstanbul Adliyesi’ne mevcutlu götürülmeleri ve savcılığa çıkarılmaları bekleniyor.

