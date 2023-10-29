İstanbul'da 29 Ekim coşkusu: İlçe ilçe etkinlikler...

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 10:13

İstanbul’un dört bir yanında yapılan konserler, sergiler, panel ve gösterilerle Cumhuriyet’in 100. yıldönümü kutlanıyor.

Bugün yapılacak etkinlikler şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cumhuriyetin 100. yılı kutlama konseri 29 Ekim’de Maltepe Etkinlik alanında yapılacak. Etkinlikte, Haluk Bilginer’in seslendireceği temsili Cumhuriyet ağacı, bir kız çocuğu ile yolculuğa çıkacak. İtalya’dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye’nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısıyla aynı sahnede buluşacak. Saat 12.30’da kapılarını açacak olan etkinlikte, Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat ve Ersin Show İstanbullularla birlikte olacak.

Avcılar’da, saat 18:00’de Firuzköy Bulvarı’nda Cumhuriyetin 2. Yüzyıl Yürüyüşü olacak. Havuz Meydanı’nda ise saat 20.30’da Hilmi Yarayıcı ve Can Gox konseri yapılacak.

Beşiktaş Belediyesi saat 19.00’da, Dolmabahçe Sarayı önünden fener alayı yürüyüşü düzenleyecek. Ortaköy Meydanı’nda saat 21.00’de Edip Akbayram Konseri ile yurttaşlar bayram coşkusu yaşayacak.

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Cumhuriyet Bayramı korteji ve Derya Uluğ sahne alacak.

Kadıköy Belediyesi 29 Ekim kutlamalarının finalini Zülfü Livaneli konseri ile yapacak. Bağdat Caddesi’ndeki 29 Ekim yürüyüşünün ardından 21.00’de şef Rengim Gökmen yönetimindeki Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası “100. Yıl Cumhuriyet Konseri” verecek. Orkestra konserin solistleri Zülfü Livaneli, Zeynep Helvaşi, Teyfik Rodos ve Görkem Ezgi Yıldırım’a eşlik edecek.

Bakırköy’de, Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü Fener Alayı saat 19:00’da Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda başlayacak.

Kartal’da Kartallı Kazım Meydanı’nda saat 14:00-18.00 arasında Çocuk Etkinlikleri düzenlenecek, saat 20.30’da Oğuzhan Koç sahne alacak.

Sarıyer Belediyesi tarafından 90’lar pop gecesi düzenlenecek. Gecede; Yonca Evcimik, Grup Vitamin, Burak Kut, Mansur Ark ve Hakan Küfündür sahne alacak. Konser öncesinde saat 18.00’de fener alayı düzenlenecek.