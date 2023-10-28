Hafta sonu yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı? Köprüler açık mı? 28-29 Ekim'de kapalı olacak yollar...

Yayınlanma: 28.10.2023 - 14:57

Güncelleme: 28.10.2023 - 14:57

"Filistin Mitingi" için bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, saat 07.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları sırasıyla belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi Vip ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağı’ndan Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ve Yeşilköy Caddesi’nden Millet Bahçesi’ne bağlantı yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılacaktır."

* Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatılacaktır.

* Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatılacaktır.

* Atatürk Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

* Atatürk Havalimanı yolu ahtapot kavşak alt geçidi vip ayrimlari / C kapısı ayrımlarından itibaren THY kargo terminali arasi iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

* Bakirköy Mimar Basri Mete sokağı ile metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Yeni havalimani caddesi gümrük köprüsü girişleri trafiğe kapatilacaktir.

millet bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ve yeşilköy caddesinden millet bahçesine bağlanti yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatilacaktir

29 EKİM'DE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişe izin verilmeyecek.

Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak Hal Yolu güney istikametinde ise trafik akışı yan yola yönlendirilecek.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

KÖPRÜLER AÇIK MI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişe izin verilmeyecek.

Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak Hal Yolu güney istikametinde ise trafik akışı yan yola yönlendirilecek.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.