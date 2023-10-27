Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesi kimlere verilecek ve şartları nelerdir?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye veriliyordu. Şimdi ise bir kereye mahsus emekli ikramiyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de verilecek. Peki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:14
Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesi kimlere verilecek ve şartları nelerdir?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye vereceğini açıkladı. Peki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesi kimlere verilecek ve şartları nelerdir?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre emeklilere yatacak olan 5 bin TL'lik ikramiye Kasım ayının ilk yarısında yani 1-15 Kasım tarihleri arasında yatmış olacak. 

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

İkramiye açıklamalara göre çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Yani çalışan emekliler ikramiyeyi alamayacak.



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