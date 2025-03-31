İstanbul'da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yayınlanma: 31.03.2025 - 16:55

Güncelleme: 31.03.2025 - 16:55

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine giden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.

Toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve üst geçitlerdeki kalabalık dikkati çekti.

Kadıköy, yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu. Sahilde deniz havası alan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada, Kadıköy'deki Eminönü, Beşiktaş ve Adalar vapur iskelelerinde de yoğunluk yaşandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kentin belli noktalarındaki yoğunluk, otoyolların yanı sıra ana arterler ve caddelerde trafiğe neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik akışı arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Cevizlibağ bölgesinde trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Maltepe ile Kadıköy arasında, Ankara istikametinde ise Pendik ve Tuzla arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde de trafik akışı ağır seyrediyor.

Mezarlık ziyareti yapmak isteyenler de çevre yollarda yoğunluğa neden oldu.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 71'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.