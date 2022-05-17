İstanbul’da iki liseli, “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla okullarından gözaltına alındı
16 yaşındaki iki lise öğrencisinin 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla polis tarafından okullarında gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul’da iki lise öğrencisi sabah saatlerinde okullarına yapılan baskınla gözaltına alındı. Öğrencilerin gözaltına alınma gerekçesinin "cumhurbaşkanına hakaret" olduğu belirtildi.
Gözaltılara dair Halk TV canlı yayınında bilgi veren Avukat Fulya Dağlı, "Çocuklar bu sabah önce evlerine gidilerek gözaltına alınmaya çalışılıyor. Ancak okulda oldukları için aileleri bu yönde bilgi veriyor ve okullarından gözaltına alınıyolar. İdare de gözaltı konusunda yardımcı oluyor" dedi.
Avukat Dağlı, iki liseliye yapılan suçlama konusuyla ilgili olarak da "8 Mart 2022'de Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları, 'Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor', 'Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir' sloganları attıkları ve bunların da cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşturduğu yönünde dosya mevcut şu an" diye konuştu.
Savcılığın ya da hakimliğin herhangi bir gözaltı ya da tutuklama kararının bulunmadığını belirten Dağlı, "Yetişkinler dahi ifadeye davet edilirken bu çocukların hiçbir yasal şart karşılanmadan gözaltına alınması tamamen hukuka aykırı" ifadelerini kullandı.
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