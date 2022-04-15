AKP'li başkanın yurttaşa 'hakaret' ettiği iddiası yargıya taşındı
AKP Diyarbakır Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur'un, Ramazan Yıldız isimli yurttaşa 'hakeret' ettiği iddiası yargıya taşındı.
AKP Bismil İlçe Başkanı şüpheli Veysel Yağmur ile müşteki Ramazan Yıldız arasında telefonda bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. İddiaya göre, hakaret dolu telefon görüşmesinin ardından müşteki Ramazan Yıldız şüpheli Yağmur hakkında suç duyurusunda bulundu.
Savcılık tarafından yapılan soruşturmada, ''Adalet ve Kalkınma Partisi Bismil İlçe Başkanı olarak görev yaptığı, taraflar arasında tam olarak bilinmeyen bir neden ile husumet oluştuğu, şüphelinin suç tarihinde kullanmış olduğu telefon hattından müştekinin kullanmış olduğu telefon hattını arayarak müştekiye tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği, müştekinin olay tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bismil İlçe Teşkilatında Gençlik Kollarında Yönetim Kurulunda görev yaptığı, şüphelinin alınan savunmasında iddia edilen sözleri söylediğini beyan ettiği, dosyada mevcut HTS kayıtlarında şüphelinin müştekiyi aradığının anlaşıldığı, şüphelinin üzerine atılı suçları yukarıda anlatılan şekilde işlediği tüm dosya çerçevesinde anlaşıldı'' denildi.
YARGIYA TAŞINDI
Yağmur hakkında Ramazan Yıldız'a yönelik, “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit” suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açıldı.
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