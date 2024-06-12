İstanbul'da İYİ Parti teşkilatı topluca CHP'ye geçti!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 19:39

Güncelleme: 12.06.2024 - 19:43

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen İYİ Parti’den istifa edenlerin CHP'ye üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizi yeniden demokratik bir cumhuriyet haline getirmek hepimizin ortak mücadelesiydi ayrı ayrı alanlarda olsak da, bugün artık bir arada mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de yaşanan istifa depremi sürüyor. Bakırköy'de 50'ye yakın İYİ Parti üyesi partilerinden istifa ederek topluca CHP'ye üye oldu.

ROZETLERİ ÇELİK VE BAŞARAN TAKTI

CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen CHP'ye katılım töreninde yeni üyelere CHP rozetlerini CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan taktı.

BAKIRKÖY'DE İYİ PARTİ TEŞKİLATI TOPLUCA CHP'YE GEÇTİ

İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye üye olanlar arasında İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanı Çağlar Derin, İYİ Parti Bakırköy İlçe Saymanı Ömer Acar, İYİ Parti Bakırköy Teşkilat Başkanı Bilgehan Selimoğlu, İYİ Parti Bakırköy Kadın Politikaları İlçe Başkan Yardımcısı Hediye Soyyiğit, İYİ Parti Bakırköy Gençlik Kolları Yiğit Efe Yöndem de yer aldı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK: 'BUGÜN ARTIK BİR ARADA MÜCADELE EDECEĞİZ'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen CHP'ye katılım töreninde yaptığı konuşmada, "2017 referandumundan bu yana, bir biçimiyle yan yana durmayı başarabilmiş herkes 2023 seçimlerinden sonuç aldı. Bu yönüyle farklı siyasi partilerde siyaset yapmış olsak da aslında hedefimiz ve mücadelemiz ortaktı. Birlikte 2024’te yerel yönetimlerde başarı elde edip, yeniden bu topraklara umut tohumlarını ekip, belki bir erken seçimle, belki 2028’de Türkiye’nin demokrasi mücadelesini yeniden birlikte vermek. Cumhuriyetimizi yeniden demokratik bir cumhuriyet haline getirmek hepimizin ortak mücadelesiydi ayrı ayrı alanlarda olsak da, bugün artık bir arada mücadeleye devam edeceğiz. Kıymetli başkanıma ve heyetine teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Yolunuz açık olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

GİZEM BAŞARAN ARSLAN: 'BU BİR EVE DÖNÜŞ HİKAYESİ'

Öte yandan CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan da üye katılım törenine ilişkin yaptığı açıklamada, “2023 yılında güzel bir ittifak yaptık, sonucu istediğimiz gibi olmasa da güzel dostluklar kazandık. Bugün geldiğimiz nokta o gün farklı iki parti çatısı altında ittifakta olmamıza rağmen, bugün artık tek çatı altında, ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’de siyaset yapacağız. Kıymetli İlçe başkanım Çağlar Bey olmak üzere dostlarımızın CHP’ye katılıyorlar. Ben bunu bir eve dönüş hikayesi olarak adlandırıyorum. CHP bizim atalarımızın partisi, dolayısıyla CHP’ye katılan dostlarımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum” dedi.