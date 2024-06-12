Eski AKP’li savcı CHP’li gençlerin peşini bırakmadı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:05

Güncelleme: 12.06.2024 - 15:31

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yalçın ve 2 genç hakkında açılan ‘hakaret’ davasının karar duruşması bugün Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gençler, CHP’nin “128 milyar dolar nerede” kampanyasının yürütüldüğü sırada afiş astıkları için Eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’a yönelik hakaret suçlamasıyla yargılandı. Afişte yer alan “Wanted” ifadesinden dolayı gençlere hakaret suçundan 354 iş günü para cezası verildi.

Davanın avukatı ve Eski Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Celil Balyeli “Eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak istifa ettikten sonra CHP ‘128 milyar dolar nerede’ kampanyasını yürütürken ülke genelinde afiş çalışması yaptı. ‘Wanted’ yani ‘Kayıp’ ifadesi yer alan afişler Kemalpaşa’da da bu genç arkadaşlarımız tarafından asıldı. Arkadaşlarımızı mobese kameralarından tespit edip haklarında hakaret davası açtılar. İlk mahkeme sürecinde arkadaşlarımız beraat etti. Ancak beraat kararından sonra savcı kararı istinaf etti. Dosya üst mahkemeye gönderildi ve tekrar yargı süreci başladı” dedi.

‘YARGININ SİYASALLAŞTIĞININ GÖSTERGESİ’

Balyeli, dava sürecinin siyasal olduğunu belirterek “Bugün görülen karar duruşmasında arkadaşlarımıza para cezası verildi. Burada önemli olan husus şu: Afiş astıkları için ısrarla bu arkadaşlarımıza dava açan savcı aslında eski AKP Gençlik Kolları üyesi. AKP Gençlik Kolları üyesi bir avukat daha sonra savcı oluyor ve afiş astılar diye arkadaşlarımıza ‘hakaret’ suçundan dava açıyor. Bu durum yargının nasıl siyasileştiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ise “Baştan aşağı siyasi bir dava. Israrla yargılama süreci sonucunda ceza verildi. Ama biz çocuklarımıza sahip çıkacağız” eleştirisinde bulundu.

YALÇIN: EKONOMİYİ BATIRANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yalçın da, “Damadın Bakan, halkın parasının yok olduğu bir dönemde buharlaşan ve ülkece içinde bulunduğumuz milyonlarca yurttaşımızı derinden etkileyen, gençlerimizi yoksulluğa ve açlığa mahkum eden ve adeta bu derin ekonomik krizin en önemli dönüm noktalarından olan 128 milyar doların nasıl yok olduğunu vatanını, ülkesini seven biz gençler olarak sorduk sormaya devam edeceğiz. Ulu Önder Atatürk’ün açtığı yolda, bize armağan ettiği gençliğe hitabesindeki hedefler doğrultusunda daima mücadele edecek, halkın parasını yok edenlere, devletin parasını hortumlayanlara, ülke ekonomisini batıranlara asla fırsat vermeyeceğiz. Halkın iktidarı artık yakındır, ilk genel seçimlerde halk bu iradeye gereken cevabı elbet verecektir” ifadelerini kullandı.