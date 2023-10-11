Yayınlanma: 11.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 04:00

Yapıcıoğlu, HÜDA PAR, Saadet ve Gelecek Partisi’nin 15 Ekim’de Filistin’e destek için İstanbul’da ortak miting düzenleyeceklerini açıkladı.

Karamollaoğlu, “Hafta sonunda İstanbul’da bir mitingimiz olacak. Bugün HÜDA PAR da böyle bir talepte bulundu. Bu mitingleri birleştirerek topluma bir mesaj vermeyi ümit ediyoruz” dedi. Ardından Yapıcıoğlu, Davutoğlu ile Meclis’te görüştü.

İLKHA’ya açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Mitingde birlikte hareket etme konusunda Davutoğlu ile de mutabık kaldık” dedi.

ÖZDAĞ’DAN YALANLAMA

Cumhuriyet’e konuşan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ise Saadet grubu olarak, “HÜDA PAR ile ortak miting düzenleme konusunda herhangi bir anlaşmanın olmadığını” bildirdi.

Özdağ, “Yapıcıoğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile Filistin konusunda nelerin yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ancak mitingin HÜDA PAR’la ortak yapılmasına ilişkin herhangi bir anlaşmaya varılmadı” dedi.

