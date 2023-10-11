İstanbul’da ortak miting
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ayrı ayrı görüştü.
Yapıcıoğlu, HÜDA PAR, Saadet ve Gelecek Partisi’nin 15 Ekim’de Filistin’e destek için İstanbul’da ortak miting düzenleyeceklerini açıkladı.
Karamollaoğlu, “Hafta sonunda İstanbul’da bir mitingimiz olacak. Bugün HÜDA PAR da böyle bir talepte bulundu. Bu mitingleri birleştirerek topluma bir mesaj vermeyi ümit ediyoruz” dedi. Ardından Yapıcıoğlu, Davutoğlu ile Meclis’te görüştü.
İLKHA’ya açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Mitingde birlikte hareket etme konusunda Davutoğlu ile de mutabık kaldık” dedi.
ÖZDAĞ’DAN YALANLAMA
Cumhuriyet’e konuşan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ise Saadet grubu olarak, “HÜDA PAR ile ortak miting düzenleme konusunda herhangi bir anlaşmanın olmadığını” bildirdi.
Özdağ, “Yapıcıoğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile Filistin konusunda nelerin yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ancak mitingin HÜDA PAR’la ortak yapılmasına ilişkin herhangi bir anlaşmaya varılmadı” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- İş insanının hapsi isteniyor!
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- Real Madrid'den Arda Güler'e hediye!
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı
- Turizm amaçlı konut kiralama düzenlemesi Meclis'te