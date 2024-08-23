İstanbul'da sabah baskını: DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları evlerinden gözaltına alındı
DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltıların nedeni ise henüz öğrenilemedi.
İstanbul'da birçok eve polis tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda aralarında DEM Parti Esenyurt İlçe Örgütü eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına’nın da yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Evrensel'in haberine göre gözaltı gerekçeleri henüz öğrenilemedi.
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