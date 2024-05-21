İstanbul'da yeni '1 Mayıs' baskınları: Çok sayıda gözaltı

Yayınlanma: 21.05.2024 - 07:36

Güncelleme: 21.05.2024 - 09:37

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik ev baskınları ve gözaltılar devam ediyor.

Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınlarında şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.

Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç Hareketi, TİP, TKH ve SMF de parti yönetici ve üyelerine yönelik gözaltılar yapıldığını duyurdu.

"EV BASKINLARIYLA GÖZALTINA ALINDI"

Türkiye İşçi Partisi tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 2 parti üyemiz, Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç, SEP ve SMF’li arkadaşlarımızla beraber çok sayıda yoldaşımız sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Taksim meydanını kazanacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız!"

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 2 parti üyemiz, Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç, SEP ve SMF’li arkadaşlarımızla beraber çok sayıda yoldaşımız sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı.



Taksim meydanını kazanacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız!… pic.twitter.com/Iv8LNLUi2X — Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) May 21, 2024

"14 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİNİ EDİNDİK"

Çağdaş Hukukçular Derneği de sosyal medyadan Vatan Emniyet'e geçeceklerini belirttiler.

ÇHD açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"2024 1 Mayıs direnişi dosyasından İstanbul'da bu sabah yine ev baskınları yapıldı. Şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz. Şu ana kadar toplam 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisini edindik."

2024 1 Mayıs direnişi dosyasından İstanbul'da bu sabah yine ev baskınları yapıldı. Şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz. https://t.co/ECc7JTKf2Z — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 21, 2024

"İŞÇİ SINIFINDAN KORKTUKLARININ GÖSTERGESİ"

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) açıklamasında da şöyle denildi:

1 Mayıs’ın sonrasında yapılan gözaltılar ve tutuklamalar dalgasına bugün bir yenisi daha eklenmiştir. İstanbul’un farklı noktalarında sabah saatlerinde yapılan ev baskınları sonucunda Parti MK üyemiz Ali Öztutan da gözaltına alınmıştır.

1 Mayıs günü Anayasa Mahkemesi kararını tanımayarak Taksim’i emekçilere kapatan AKP iktidarı ülkemizdeki ekonomik krizin baş sorumlusu, emperyalizmin ve patron sınıfının en büyük dostu ve gerici istibdat rejiminin en önemli aktörüdür.

1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması yasağına karşı meşru bir şekilde direnen emekçilere ve devrimcilere dönük AKP’nin attığı bu adımlar işçi sınıfından ne kadar korktuklarının göstergesi olarak bugün bir kere daha ortaya çıkmıştır."

"HER YER TAKSİM HER GÜN 1 MAYIS"

Emekçi Hareket Partisi (EHP) ise aralarında 1 parti üyesinin de bulunduğu 8 kişinin bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.

EHP açıklamasında şunları kullandı:

"İktidarın 1 Mayıs saldırganlığı devam ediyor. Sokaklarda gençler bıçaklanırken, kadınlar her gün yeni bir cinayete kurban giderken, uyuşturucu baronlarıyla emniyet amirleri ortaklıkları suç üstü yakalanıyorken polis 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyenlere ev baskınlarıyla saldırmaya devam ediyor. Bu ülkede polisin, İçişleri Bakanlığı'nın, hakimlerin ve savcıların çıkar gruplarıyla, çetelerle içli dişli olduğunu tüm dünya biliyor.

Dünya kriminal gri listelerinden çıkamayanlar Taksim yasağını tanımayanların meşru mücadelesine saldırılar düzenleyerek sindirmeye mesai harcıyor. Gayrimeşru çıkar grupları emekçi halkın meşru mücadelesi karşısında her zaman olduğu gibi bugün de acizdir. Üstüne çullanarak başlarını eğmeye çalıştığınız yoldaşlarımız cezaevlerinden başları dik güleç yüzleriyle dışarıya çıkıyorlar. 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümeye çalışmanın haklılığını gözaltılarla, tutuklamalarla sindiremeyeceksiniz. Her yer Taksim, her gün 1 Mayıs."