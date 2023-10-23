İstanbul'daki İsrail protestolarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u serbest bırakıldı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:02

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:11

17 Ekim'de Filistin'e yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla Beşiktaş Levent Mahallesi'ndeki İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde toplanan bir grup, polis bariyerlerini zorlayarak konsolosluğun bulunduğu plazaya girmeye çalıştı.

Çıkan olaylarda emniyet güçlerine, çevredeki binalara ve konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunan gruptakilerden plaza içerisine girmeye çalıştığı ve "olayları provoke ettiği" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Yine yakındaki bir iş yerine ve konsolosluk çevresine saldırıda bulunan 8 şüpheli de yakalandı.

Ayrıca olay günü Levent Mahallesi'ndeki bir sokakta yapılan kontrollerde üzerinden çeşitli boyutlarda taş ve torpil ele geçirilen 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin olay yerinde havai fişek attığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden işlemleri tamamlanan 9'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i adli makamlarca serbest bırakılırken, 1'i de adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. Gözaltındaki 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Valiliğinden 18 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek amacıyla İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptan bir kişinin kalp krizi geçirerek vefat ettiği, çıkan olaylarda 43'ü polis 63 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.