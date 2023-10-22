Sosyalistlerden Filistin'e destek eylemi: İsrail'e topyekün boykot

Yayınlanma: 22.10.2023 - 17:00

Güncelleme: 22.10.2023 - 17:08

İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için bugün İstanbul Şişli’de bir eylem düzenledi.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Halkevleri başta olmak üzere birçok sosyalist örgütün katıldığı eylemde “İsrail ile tüm ilişkiler kesilsin” yazılı bir pankart açıldı. “Nehirden denize özgür filistin”, “Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak”, “Filistin halkı yalnız değildir” sloganlarının atıldığı eylemde İsrail ile tüm ticari ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekildi.

SOYKIRIM VURGUSU

Konuyla ilgili ortak basın açıklamasını İsrail’i Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) Türkiye adına Ümit Doğru okudu. Filistinlilerin uzun yıllardır saldırı altında olduğuna dikkat çeken Doğru, “2 milyondan fazla insanın 16 yıldır yoğun abluka altında yaşadığı Gazze, bu günlerde bir soykırıma sahne oluyor. Büyük çoğunluğu sivil ve çocuk olan dört binden fazla insan katledildi. İsrail işgal güçleri, insanların yaşadığı evlerin yanı sıra hastaneleri, camileri, kiliseleri, Birleşmiş Milletler okullarını, güvenli bir yer arayan insanların oluşturduğu araç konvoylarını da hedef alıyor” dedi.

"YATIRIMLAR GERİ ÇEKİLSİN"

ABD öncülüğündeki devletlerin İsrail’in işlediği suçlara ‘kalkan’ olduğunu ifade eden Doğru,“Filistin’de süre giden işgal ve soykırımın derhal durdurulması gerekiyor. Bunun için ne protesto eylemleri tek başına yeterli olacak, ne de siyasi liderlerin kınamalarının bir hükmü olacaktır. Yıllardır yaptığımız, İsrail’in topyekün boykot ve tecrit edilmesi, yatırımların geri çekilmesi ve İsrail’e yaptırım uygulanması çağrılarının karşılık bulması bugün hiç olmadığı kadar hayati hale gelmiştir” diye konuştu.

Doğru, bu kapsamda atılması gereken adımları şu ifadelerle sıraladı:

-İsrail’le tüm ticari ve diplomatik ilişkiler kesilmeli, İsrail işgal rejiminin Türkiye’de bulunan tüm diplomatik temsilcileri sınırdışı edilmelidir.

-Gazze’de iki milyondan fazla Filistinli açlık ve susuzluktan ölüme sürüklenirken; İsrail rejimine yardım tedarik gemiler durdurulmalı ve halihazırda bu işlevi gören gemiler geri çağrılmalıdır.

-Başta ABD olmak üzere İsrail’e destek veren tüm ülkelerin askeri varlıkları Türkiye’den çıkarılmalıdır.