İstanbul'un deprem riski yüksek bölgelerinden Avcılar depreme hazır mı? Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Cumhuriyet TV'de anlattı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:42

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 10:42

Yaşanan deprem felaketine ilişkin görüşlerini aktaran Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Ülkemizin deprem kuşağında olduğu yüzyıllardır biliniyor. Mimar Sinan Ayasofya'yı depreme karşı güçlendirmiştir. En son 6 Şubat'ta yaşadığımız felaket gösteriyor ki yüzyıllardır bildiğimizi unutmuşuz, yanlış yapılar yapmışız. Bu büyüklükteki bir depremin yıkıcı olmaması mümkündü. Yönetim zafiyeti olduğu, bu ülkenin insanlarının bu ülkeyi yönetenler tarafından yeterince düşünülmediği açık" dedi.

1300 BİNA YIKILDI 70 BİN YURTTAŞ TAHLİYE EDİLDİ

2019 yılında seçilmesinin hemen ardından çalışmaların başladığına vurgu yapan Hançerli, "Avcılar'da şimdiye dek 70 bin insanımız, riskli binalardan çıktılar, bu binaların yerine yenileri yapıldı. Bazı komşularımız yeni evlerine taşındılar ve 30-40 yıllık komşularıyla aynı binalarda oturuyorlar. Kentsel Dönüşüm, ülkemizde vatandaşla kamunun çatışması anlamına geliyor. Yurttaşların mahallelerinden, sokaklarından, ilçelerinden çok uzaklara taşınması ya da yıkılan binalarının 10 yıl yapılamaması anlamına geliyor. İnsanlarımızın kendi mahallelerinde güvenli konutlara sahip olmasının yolunu bulduk, baş aşağı duran kentsel dönüşümü ayaklarının üzerine oturttuk. İki buçuk yıl içerisinde 1300 binayı yıktık" ifadelerini kullandı.

"AVCILAR MODELİ"

Hançerli, Kentsel Dönüşümde Avcılar Modeli'ni madde madde anlattı:

*Kentsel dönüşüm yurttaşla kavga ederek değil yurttaşla uzlaşarak yapılır. Bahsettiğim uzlaşma kat maliklerinin kendi aralarında uzlaşması ve birlikte çalışmasıdır. Müteahhit ile anlaşmak kolaydır.

*İnsanımız, "Ev alma komşu al" der. İnsanları 30-40 yıllık komşularından, mahallelerinden, anılarından ayırdığında kentsel dönüşüm zulüm haline gelir.

*Park yapalım, bahçe yapalım güzel olsun anlayışı yanlıştır. İnsanların canı tehlikede, hızlı olmak zorundasınız. Acil, ivedi hareket etmek zorundasınız.

*Boş araziye yeni yapı yapmak kentsel dönüşüm değildir. Asıl olan riskli, yıpranmış, tehlikeli "tabutluk" diye anılan binaları yıkmak, yerine sağlam, güvenli, yeni binalar yapmaktır.

ERDOĞAN'A YANIT VERDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kentsel dönüşüme karşı çıkıyorlar” diyerek CHP’li belediyeleri hedef almıştı. İddialara yanıt veren Hançerli, “Vatandaşın itiraz ettiği bir kentsel dönüşümün gerçek adı "rantsal dönüşüm"dür. Doğru ve halktan yana olmayan, vatandaşı diyar diyar uzaklara gönderen, vatandaşın malını mülkünü elinden alıp başkalarına veren kentsel dönüşüme halk karşı çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bilmeli, yanlış yerlerde kentsel dönüşüm alanı ilan ediliyor. Devlet bütçesinden milyarlarca para harcanıp 15 yılda bitirilen kentsel dönüşüme karşı çıkıyoruz. İddia ediyorum bu topraklarda en doğru, halk yararına çalışan, gerçekten güvenli yapıları inşa eden belediyeler CHP’li belediyelerdir” şeklinde konuştu.