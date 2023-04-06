CHP'de liste trafiği hızlandı: PM'nin onayına sunulacak

CHP milletvekili aday adayları partinin genel merkezi ziyaretlere kapatılmadan önce dün son kez genel başkan yardımcılarıyla görüştü. Bazı belediye başkanlarının da listelere ilişkin önerilerini iletmek için genel merkeze geldiği öğrenildi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
CHP'de liste trafiği hızlandı: PM'nin onayına sunulacak
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu listelere son şeklini verdikten sonra cumartesi günü, saat 19.00’da PM toplanacak.

Toplantıda milletvekili listeleri PM onayına sunulacak. Buna göre; gece geç saatlere dek sürmesi beklenen toplantıda PM üyelerine tüm illerdeki adaylar gösterilecek ve fikirleri alınacak.

Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısı öncesi MYK üyeleriyle de bir araya gelerek görüşlerini alabileceği belirtiliyor. Partinin yetkili organlarının görüşü alındıktan sonra aday listesi 9 Nisan Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.


CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi

İlgili Haberler

CHP ve İYİ Parti'nin uygulayacağı fermuar modeli nedir? Fermuar modeli ne anlama geliyor?

CHP ve İYİ Parti'nin uygulayacağı fermuar modeli nedir? Fermuar modeli ne anlama geliyor?
AA: CHP ve İYİ Parti 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı

AA: CHP ve İYİ Parti 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
CHP Parti Meclisi, 8 Nisan'da toplanacak

CHP Parti Meclisi, 8 Nisan'da toplanacak

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler