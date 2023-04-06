CHP'de liste trafiği hızlandı: PM'nin onayına sunulacak
CHP milletvekili aday adayları partinin genel merkezi ziyaretlere kapatılmadan önce dün son kez genel başkan yardımcılarıyla görüştü. Bazı belediye başkanlarının da listelere ilişkin önerilerini iletmek için genel merkeze geldiği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu listelere son şeklini verdikten sonra cumartesi günü, saat 19.00’da PM toplanacak.
Toplantıda milletvekili listeleri PM onayına sunulacak. Buna göre; gece geç saatlere dek sürmesi beklenen toplantıda PM üyelerine tüm illerdeki adaylar gösterilecek ve fikirleri alınacak.
Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısı öncesi MYK üyeleriyle de bir araya gelerek görüşlerini alabileceği belirtiliyor. Partinin yetkili organlarının görüşü alındıktan sonra aday listesi 9 Nisan Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.
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