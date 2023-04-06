CHP'de liste trafiği hızlandı: PM'nin onayına sunulacak

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu listelere son şeklini verdikten sonra cumartesi günü, saat 19.00’da PM toplanacak.

Toplantıda milletvekili listeleri PM onayına sunulacak. Buna göre; gece geç saatlere dek sürmesi beklenen toplantıda PM üyelerine tüm illerdeki adaylar gösterilecek ve fikirleri alınacak.



Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısı öncesi MYK üyeleriyle de bir araya gelerek görüşlerini alabileceği belirtiliyor. Partinin yetkili organlarının görüşü alındıktan sonra aday listesi 9 Nisan Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.