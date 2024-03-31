İstanbul'un ilçelerinde CHP sürprizi: Üsküdar, Eyüpsultan, Fatih, Beyoğlu...

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayım işlemleri devam ediyor. Yurdun birçok kentinde sürpriz sonuçlar açıklandı. Yurttaşlar İstanbul'un ilçelerinde son durumu merak etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:00
İstanbul'un ilçelerinde CHP sürprizi: Üsküdar, Eyüpsultan, Fatih, Beyoğlu...
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerde oy sayım işlemleri devam ediyor. Yurdun dört bir yanından ilk veriler geldi. Yurttaşlar İstanbul'un ilçelerindeki son durumu merak etti.

Seçim sürecinde İstanbul'da yer alan Üsküdar, Eyüpsultan, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde yurttaşların değişim beklentisi vardı.

ÜSKÜDAR'DA İLK VERİLER DEĞİŞİM DİYOR

AKP'nin 'kalesi' olarak görülen Üsküdar'da seçim sonuçları süreç boyunca yurttaşlar tarafından merak ediliyordu. İlk gelen verilere göre Üsküdar'da CHP önde götürüyor.

Açılan sandık oranının yüzde 30,85 olduğu ilçede CHP'nin adayı Sinem Dedetaş yüzde 56,42 ile seçimi kazanmaya yakın görünüyor. AKP'nin mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen ise yüzde 41,4 ile CHP'nin adayını takip ediyor.

EYÜPSULTAN'DA CHP

İstanbul'da Belediye Başkanlığının değişiklik beklendiği bir ilçe de Eyüpsultan ilçesi idi. İlk verilere göre CHP'nin adayı Mithat Bülent Özmen'in oyu yüzde 51,53 olarak görüldü. Sandıkların yüzde 31,57'sinin açıldığı ilçede CHP'yi yüzde 43,44 ile AKP takip ediyor. 

FATİH'TE SEÇİM KAFA KAFAYA

Sandıkların yüzde 32,36'sının açıldığı Fatih ilçesinde AKP yüzde 49,2 ile birinci sırada yer alırken CHP yüzde 47,32 ile ikinci sırada yer alıyor.

BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI

Beyoğlu'nda sandıkların yüzde 32,36'sı açıldı. CHP'nin adayı İnan Güney oyların yüzde 54,69'unu aldı. AKP ise yüzde 42,06 alarak ikinci sırada yer aldı.


İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları...

Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları...
Yerel seçimlerde oy sayım işlemi iftarda aralıksız sürdü

Yerel seçimlerde oy sayım işlemi iftarda aralıksız sürdü
31 Mart yerel seçim sonuçları: DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor?

31 Mart yerel seçim sonuçları: DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...

Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...
Oy kullanmaya ‘Bumblebee’ kostümüyle geldi

Oy kullanmaya ‘Bumblebee’ kostümüyle geldi
61 milyon seçmen sandık başına gidiyor... İşte adım adım oy kullanma rehberi!

61 milyon seçmen sandık başına gidiyor... İşte adım adım oy kullanma rehberi!
Afyonkarahisar’da seçim kavgası: Muhtar adayı bıçaklandı!

Afyonkarahisar’da seçim kavgası: Muhtar adayı bıçaklandı!
Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin gözü İstanbul'da... İşte İstanbul'da son durum!

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin gözü İstanbul'da... İşte İstanbul'da son durum!
Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!
‘Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor’ iddiası: Saray’dan açıklama geldi

‘Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor’ iddiası: Saray’dan açıklama geldi
Renkli görüntüler: Seçimde Icardi pusulasıyla oy kullandı!

Renkli görüntüler: Seçimde Icardi pusulasıyla oy kullandı!