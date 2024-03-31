İstanbul'un ilçelerinde CHP sürprizi: Üsküdar, Eyüpsultan, Fatih, Beyoğlu...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 21:03

31 Mart yerel seçimlerde oy sayım işlemleri devam ediyor. Yurdun dört bir yanından ilk veriler geldi. Yurttaşlar İstanbul'un ilçelerindeki son durumu merak etti.

Seçim sürecinde İstanbul'da yer alan Üsküdar, Eyüpsultan, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde yurttaşların değişim beklentisi vardı.

ÜSKÜDAR'DA İLK VERİLER DEĞİŞİM DİYOR

AKP'nin 'kalesi' olarak görülen Üsküdar'da seçim sonuçları süreç boyunca yurttaşlar tarafından merak ediliyordu. İlk gelen verilere göre Üsküdar'da CHP önde götürüyor.

Açılan sandık oranının yüzde 30,85 olduğu ilçede CHP'nin adayı Sinem Dedetaş yüzde 56,42 ile seçimi kazanmaya yakın görünüyor. AKP'nin mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen ise yüzde 41,4 ile CHP'nin adayını takip ediyor.

EYÜPSULTAN'DA CHP

İstanbul'da Belediye Başkanlığının değişiklik beklendiği bir ilçe de Eyüpsultan ilçesi idi. İlk verilere göre CHP'nin adayı Mithat Bülent Özmen'in oyu yüzde 51,53 olarak görüldü. Sandıkların yüzde 31,57'sinin açıldığı ilçede CHP'yi yüzde 43,44 ile AKP takip ediyor.

FATİH'TE SEÇİM KAFA KAFAYA

Sandıkların yüzde 32,36'sının açıldığı Fatih ilçesinde AKP yüzde 49,2 ile birinci sırada yer alırken CHP yüzde 47,32 ile ikinci sırada yer alıyor.

BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI

Beyoğlu'nda sandıkların yüzde 32,36'sı açıldı. CHP'nin adayı İnan Güney oyların yüzde 54,69'unu aldı. AKP ise yüzde 42,06 alarak ikinci sırada yer aldı.