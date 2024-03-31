Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları...

Giresun Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Fuat Köse kazandı.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:48
Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları...
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Giresun Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Fuat Köse kazandı.

Açılan sandık oranının yüzde 90,23 olduğu ve kesin olmayan sonuçlara göre; Fuat Köse'nin 31 bin 600, AKP adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun ise 22 bin 36 oy aldığı aktarıldı.

FUAT KÖSE KİMDİR?

Giresun'da 1973 yılında doğan Fuat Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun oldu.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Giresun Belediyesi Meclisi üyeliğine seçilen Köse, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Giresun Sanayispor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.


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