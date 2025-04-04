İşte AKP Türkiye'si! Beşiktaş'ta 70 yaşındaki yurttaşın verdiği iş ilanı gündem oldu

Beşiktaş’ta bir duvara asılan iş ilanında, 70 yaşındaki Mustafa adlı vatandaşın “Sağlık problemim yok, 4-5 saat çalışabilirim” sözleri görenleri duygulandırdı.

İşte AKP Türkiye'si! Beşiktaş'ta 70 yaşındaki yurttaşın verdiği iş ilanı gündem oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:40

Türkiye'deki yüksek enflasyon günden etkisini hissettirmeye devam ederken; ekonomiz kriz de her geçen gün derinleşiyor.

Emeklilerin geçim sıkıntısı en büyük gündemlerden biri olmaya devam ederken Beşiktaş’ta duvara ilan asan Mustafa isimli yurttaşın yazdıkları yürekleri sızlattı.

'GÜNDE 4-5 SAAT ÇALIŞABİLİRİM, SAĞLIK SORUNUM YOK'

70 yaşındaki vatandaşın ilanında şu satırlar yer aldı:

“İş arıyorum: 70 yaşındayım. Kaynak, tesisat ve çatı işlerinden anlarım. Bahçe bakımını yaparım. Sağlık sorunum yok. Günde 4-5 saat çalışabilirim.”

'HALA FAYDALI OLABİLECEĞİNİ İSPATLAMAYA ÇALIŞIYOR...'

Gazeteci İzzet Çapa da ilanla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Duvara iliştirilmiş küçük bir kâğıt… Ama içinde kocaman bir hayat barındırıyor… 70 yaşında biri, ‘İş arıyorum’ yazmış… O yaşta dinlenmesi, ömrünün emeğini huzur içinde yaşaması gerekirken hâlâ geçim derdinde… ‘Kaynak, tesisat, bahçe işleri yaparım’ diyor, ‘Sağlık problemim yok’ diye not düşüyor… Sanki yaşını değil, hâlâ faydalı olabildiğini ispatlamaya çalışıyor… Oysa 70 yaşında bir insan, umudunu bir ilana değil; torunlarına masallar anlatmaya, bahar güneşinde sakin sakin oturmaya emanet etmeliydi… Bu ilan, yalnızca birinin çaresizliğini değil, hepimizin vicdanına ayna tutuyor…”


Etiketler: #iş ilanı #beşiktaş

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