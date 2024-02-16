Felaketin yaşandığı Erzincan'daki madenin işletme sahiplerinden Anagold, iş ilanı verdi

İliç’teki felaketin ardından 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken Anagold iş ilanı açtı. Maden faciasından sorumlu şirket “İnsanları önemseyen şirket kültürü” ifadesini kullandığı ilanı gece saatlerinde geri çekti

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:16
Felaketin yaşandığı Erzincan'daki madenin işletme sahiplerinden Anagold, iş ilanı verdi
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Erzincan İliç’te 13 Şubat’ta meydana gelen maden faciasının ardından, siyanürlü toprak yığını (liç) altında kalan resmi 9 işçiyi arama çalışması devam ediyor. Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre milyonlarca metreküplük liç yığınında çalışmalar devam ederken Anagold şirketi, 15 Şubat Cuma günü kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birimi için iş başvurusu almaya başladı. 12 kişinin başvurduğu ilan bir süre sonra geri çekildi.

BÜTÜN FAALİYETLERİN DURDURULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Maden faciasından sorumlu şirket  Anagold Madencilik A.Ş,  bugün sosyal iş ağı platformunda bulunan hesabından ilan açtı. Şirket, yığın liç alanındaki çökmenin ardından yaptığı açıklama ile bütün faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

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“İnsanları önemseyen şirket kültürü” vurgusu yapılan ilanda şu ifadeler kullanıldı: “Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için Maden Jeologu arıyoruz. Size şunları sağlayacağız:

– İnsanları önemseyen bir şirket kültürü

– Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı tesislerinden birinde kariyer yapmak

– Hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar

– Şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar/ayrıcalıklar

ARTIK BAŞVURU KABUL ETMİYOR

İlerleyen saatlerde şirket ‘eleman aranıyor’ ilanını geri çekti. Şirketin sosyal iş ağı profilindeki ilanda “Başvuruları artık kabul etmiyor” uyarısı yer aldı.

 

UYARILARA RAĞMEN FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

2010 yılından itibaren Çöpler Altın Madeni’ne karşı hukuk mücadelesi veren köylüler, çevreciler ve meslek örgütleri Anagold’un bölgedeki faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyordu. Madenin sınırlarını genişletmek için yaptığı başvurulara TMMOB, açtığı davalarda madenin liç alanında çökme yaşanabileceğini ve çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

İtirazlara rağmen Çöpler Altın Madeni için 3 kat kapasite artışının Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde onaylandığı ayrıca Kurum’un maden ile ilgili bir önergeye, “Gerekli değerlendirmeler sonucu ÇED kararı verilmiştir” yanıtı verdiği ortaya çıkmıştı.

Madene ÇED raporunu veren SRK Danışmanlık’ın yönetim kurulu üyesi Ahmet Oğuz Öztürk’ün de daha sonra Anagold şirketi yöneticisi yapıldığı anlaşılmıştı.


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