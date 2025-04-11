İşte Ekrem İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek' davasındaki savunmasının tam metni: 'Evlatlarımı bırakın, benim içim acıyor içim!'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:49

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:59

Saray talimatlı "19 Mart" operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir açıklaması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini 'tehdit edip, hedef gösterdiği' iddiasıyla hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle davanın görülmesine, tutuklu bulunduğu Silivri'de, Marmara Cezaevi duruşma salonunda görüldü.

İmamoğlu'nun duruşmada TRT'nin yargılamayı canlı yayınlamasını istediği ve tutuklanan gençlerle ilgili "Benim evladım saydığım, tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim" dediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ifade için Ankara'dan İstanbul'a götürüldüğü gün yaşananlara ilişkin eleştirel sözleriyle ilgili açılan dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu sabah görüldü.

Duruşma Çağlayan'daki mahkeme salonu yerine Silivri'de Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapıldı.

"ÖĞRENCİLERİ BIRAKIN YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Duruşmaya basın mensuplarının laptop ve cep telefonları alınmadı. Edinilen bilgiye göre, duruşmada hakimin "Sabıkanız var mı?" sorusuna, İmamoğlu "Yok Allah'a şükür" cevabını verdi.

"Birisinin 'Aşkım İstanbul' dediği, 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' dediği, kendisini sahibi zannettiği İstanbul'da 3 kere seçim kazanmış biri olduğum için buradayım" diye devam eden Ekrem İmamoğlu, duruşma salonundan hala tutuklu bulunan gençlerin tahliye edilmesi çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Benim evladım saydığım, tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim" diye konuştu.

"TRT YAYINLASIN"

İmamoğlu duruşmada ayrıca, "Vatandaşların vergisiyle yayın yapan TRT, beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftiralarla haber yapmak yerine bu duruşmayı yayınlasın" dedi.

İşte İmamoğlu'nun savunmasından öne çıkanlar...

"Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz adına sağlıklı kararlar verilmesini umuyorum. Açıkçası bugün buradayım ve ben niçin buradayım diye de insani olarak kendime soruyorum ve bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum.

Ben de yıllar öncesinde bu kampüs içerisinde Ergenekon Kumpas Davasını takip etmiştim."

Birisinin 'Aşkım istanbul' dediği, 'İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır' dediği, kendisini sahibi zannettiği İstanbul’da 3 kere seçim kazanmış biri olduğu için buradayım. 'İstanbul'u kazanan Türkiye’yi kazanır' iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum. Bunun için size ifade veriyorum.

"BİRİ ANKARA’DA BENİ KISKANIYORMUŞ..."

"Vatandaşların vergisiyle çalışan TRT beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftirayla haber yapacağına bu duruşmayı yayınlasın."

"Benim evladım saydığım tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim."

"Tehditmiş hadi oradan. Ben hayatımda kavga etmedim. Kimseye dayak da atmadım dayak da yemedim. Gidin köydeki arkadaşlarıma sorsun savcılık. Ben hep barıştırıcıyım. Ben kıskançlık bile yapmam, biri Ankara’da beni kıskanıyormuş ama."

"Ben bu konuşmayı yaptık sonra ne oldu hakimim. Bir kaç dakika geçti. Yetkilelerden birisi telefonundan bana soruşturma başlatıldığını gösterdi. Soruşturmayı başlatan savcının bu konuşmayı canlı dinlemesine imkan olmadığına göre nasıl dinledi? Whatsapp'tan gönderilen bir ekran görüntüsünde, bir web sitesinden alıntı yapılarak böyle bir haber var hemen soruşturma başlatın talimatı mı verildi?"

"Beni terörle yan yana getirecek adamın alnını karışlarım. Bana bakan Türk Bayrağını görür, Atatürk’ü görür, Türk Milletini görür. Kimse beni kendisiyle karıştırmasın."

DAVA ERTELENDİ

İmamoğlu'nun yargılandığı "Akın Gürlek" davası 16 Haziran'a ertelendi.

NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, 20 Ocak'ta "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" isimli panelde yaptığı konuşmada CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ifadeye götürülmesine tepki göstererek, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun, sözüm ona. Yedi, sekiz polisle evine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın senin milletin gözünü korkutmak. Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarının bile -sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de- senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın...” demişti.

7 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İmamoğlu'nun bu sözleriyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı 31 Ocak'ta ifade vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle, "tehdit", "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 7 yıl 4 ay aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli iddianame düzenlendi.

Bu iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilince hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek ''mağdur'' olarak yer aldı.