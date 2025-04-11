Ekrem İmamoğlu 'Akın Gürlek' davasında Silivri'de hakim karşısına çıktı: Savunmasında TRT'ye meydan okudu!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:37

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:35

'Saray' talimatı ile tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılanmaya başlandı.

İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

DURUŞMA BAŞLADI

Hazırlanan iddianame kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, Ekrem İmamoğlu hazır bulundu.

DİLEK VE SELİM İMAMOĞLU, BELEDİYE BAŞKANI DEDETAŞ VE MİLLETVEKİLLERİ DE ORADA

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

"SABIKANIZ VAR MI?" SORUSU

Akın Gürlek’in avukatı ve İmamoğlu’nun avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Halk TV'nin aktardığına göre; duruşma savcısı ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salona getirildi.

Duruşmadan notlar şu şekilde:

Mahkeme Başkanı: Sabıkanız var mı?

Ekrem İmamoğlu: Yok Allaha şükür.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir: Duruşmanın 2 gün önce mahkemeniz Çağlayan'da yerleşikken Silivri’ye alınması duruşmanın aleniyeti ilkesine aykırıdır. CMK 19/3 uyarınca bu kararın kaldırılmasını, yargılamanın olağan koşullarda yapılmasını talep ediyoruz. Kamunun bu davayı rahatça izleyebilmesi gerekir. Buraya giriş çok zor, insanlar güvenlikle tartışarak salona girebiliyor. Herkes de giremiyor. Bu talebimize dair ara karar oluşturulsun.

Duruşma Savcısı: Talebin reddini isteriz.

Mahkeme söz konusu talebin "Adliyenin Fiziki Koşulları ve Güvenlik gerekçesiyle" reddine karar verdi.

İMAMOĞLU SAVUNMASINDA TRT'YE MEYDAN OKUDU

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunması başladı.

Ekrem İmamoğlu:

"Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz adına sağlıklı kararlar verilmesini umuyorum. Açıkçası bugün buradayım ve ben niçin buradayım diye de insani olarak kendime soruyorum ve bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum."

"Ben de yıllar öncesinde bu kampüs içerisinde Ergenekon Kumpas Davası'nı takip etmiştim."

"Birisinin 'Aşkım istanbul' dediği, 'İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır' dediği, kendisini sahibi zannettiği İstanbul’da 3 kere seçim kazanmış biri olduğu için buradayım. 'İstanbul'u kazanan Türkiye’yi kazanır' iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum. Bunun için size ifade veriyorum."

"Vatandaşların vergisiyle çalışan TRT beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftirayla haber yapacağına bu duruşmayı yayınlasın."

"Benim evladım saydığım tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim."

"BİRİ ANKARA'DAN BENİ KISKANIYORMUŞ"

"Tehditmiş hadi oradan. Ben hayatımda kavga etmedim. Ben hayatım boyunca kimseyi tehdit etmedim. Kimseye dayak da atmadım dayak da yemedim. Gidin köydeki arkadaşlarıma sorsun savcılık. Ben hep barıştırıcıyım. Ben kıskançlık bile yapmam, biri Ankara’da beni kıskanıyormuş ama. İstanbul'da 3 kez seçim kazandığım için buradayım."

İMAMOĞLU'NUN İLK İFADESİ SONA ERDİ

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasına ilişkin ilk ifadesini tamamladı.

İmamoğlu'nun savunması 11.15 sularında sona erdi.

ARA VERİLDİ

İmamoğlu davasında ara verildi. Aradan sonra ara karar verilmesi bekleniyor.

SİLİVRİ ÇEVRESİNDE POLİS ABLUKASI

Duruşma öncesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde "güvenlik önlemi" alındı. Önlemler çerçevesinde jandarma köpekleri de hazır bekletilirken, araç girişleri kontrollü olarak sağlandı.

Duruşma salonunun karşısındaki alanda beklemelere izin verilmediği öğrenildi.

ERGENEKON AYRINTISI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın davaya ilişkin, "Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı” ifadelerini kullanarak, “Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!” demişti.

CHP lideri Özgür Özel de Silivri'de 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Ekrem başkanın mahkemesinin, kumpas davalarının simge salonuna alınması önemlidir" demişti.

BUGÜN 2 DAVA DAHA GÖRÜLECEK

Öte yandan 2023'te İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu İmamoğlu’na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bu ihale davası da bugün görülecek.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

Bugün görülecek bir diğer dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği öne sürülen “para sayma” görüntüleri hakkında olacak.

31 Mart yerel seçimlerine doğru ortaya çıkan görüntüler neticesinde, aralarında İmamoğlu’nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, “kanuna aykırı bağış toplamak” iddiasıyla yargılanıyor.

TAHSİN ERDEM DE İFADE VERİYOR

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Erdem adliyede şu sıralarda ifade veriyor.