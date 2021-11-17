İşte Erdoğan'ın kafasındaki son plan
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş bugünkü yazısında son günlerde tartışılan yüzde 50+1'e değindi. Yarkadaş, Erdoğan’ın MHP, Vatan Partisi ve BBP’nin desteğine rağmen, yüzde 50.1’i ilk turda alabilmesi 'imkansız ötesi' olarak görülüyor" dedi.
Barış Yarkadaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son planını yazdı. "Erdoğan, 'Başkanlık' adı verilen sistemi en azından seçimlere kadar savunacak" diyen Yarkadaş, "Ancak Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli olan yüzde 50+1 şartını ortadan kaldırmak için de gayret edecek" dedi.
Yarkadaş'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yaptığı görüşmede dile getirilen “Yüzde 50.1 rahatsızlığı’’ ülkenin temel gündem maddelerinden biri haline geldi.
TEK İTİRAZI VAR
Karamollaoğlu’nun aktardığına göre, AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Yüzde 50.1 konusunda hata yaptık” demiş ve ‘oran’ın yüksekliğinden şikayet etmiş. Erdoğan’ın seçilebilmek için gerekli olan oy oranından dert yanıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne sahip çıkması ise önümüzdeki sürece dair önemli izler taşıyor. Erdoğan, ‘’Başkanlık’’ adı verilen sistemi en azından seçimlere kadar savunacak. Ancak Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli olan yüzde 50.1 şartını ortadan kaldırmak için de gayret edecek.
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