İşte 'yeni' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin portresi: İskilipli Atıf anmasından, Erzurum Kongre binasının yıkım planına...

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Yerlikaya'yı görevden alarak İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi'yi atadı.

Göreve gelen eski Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin "portresi" ise kısa sürede gündem oldu.

ERZURUM VALİSİ GÖREVİNDEYDİ

2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni de bitiren Çiftçi, 2018’de Çorum Valisi olarak atandı ve 4 yıl bu görevi sürdürdü. Çiftçi 2023’ten bu yana Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.

Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde de bulundu.

ÇİFTÇİ, İSKİLİPLİ ATIF ANMASINA KATILMIŞ, SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMİŞTİ

Çiftçi, Çorum Valisi olduğu dönemde Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren, İskilipli Atıf’ı anma törenlerine katılmıştı. Çorum Valiliği, anmayı, sosyal medyadan “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” sözleri ile paylaşmıştı.

Anmaya katılımına gelen tepkiler üzerine Çiftçi, Atıf’ı “ilim, aksiyon ve dava adamı” olarak nitelendirerek “Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum” demişti.

Çiftçi’nin anmaya katılımının yargıya taşınması üzerine Çorum Cumhuriyet Savcılığı, “eylemlerin kişisel nitelikte olduğunu”, Samsun Cumhuriyet Savcılığı ise “soruşturulması gereken suç unsuru bulunmadığını” savunarak soruşturmaya izin vermemişti.

OĞLUNA AİT "ÇAKARLI ARAÇ" PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mustafa Çiftçi’nin oğlu Tarık Çiftçi'nin babasının makam araçlarının fotoğrafını paylaşarak, "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım" ifadelerini kullandığı bir sosyal medya paylaşımı yapması da kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Çiftçi, oğlunun paylaşımının ardından oğlunun 18 yaşından küçük olduğunu, kurgusal bir paylaşım yaptığını belirtmiş, Erzurum halkından özür dilemişti. Kendisine yönelik eleştiriler için de itibar suikasti değerlendirmesini yapmıştı.

BÜYÜK OĞLU ÖZEL HAREKAT DAİRESİ'NDE POLİS MEMURU

Çiftçi'nin büyük oğlu ise Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Hareket Dairesi'nde polis memuru.

ERZURUM KONGRESİ BİNASININ YIKILMASINA DAİR AÇIKLAMASI MHP'NİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Çiftçi'nin Erzurum Valisi olduğu dönemde, Erzurum Kongresi binasını ziyarete kapatması da tartışma yaratmıştı.

Binanın “ağır hasarlı” ilan edilerek valiliğin bilgisi çerçevesinde ziyarete kapatılması sonrası Çiftçi, kongre binasının Osmanlı döneminde Ermeni Sanasaryan Okulu olarak kullanıldığını söyleyip yıkılabileceğini belirtmişti.

MHP’nin Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, “Milli Mücadele’nin başlangıç karargâhı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yol haritasının hazırlandığı Erzurum Kongre Binası’nın yıkılması kabul edilemez” diyerek Vali Çiftçi’ye tepki göstermişti.

"HAFIZ OL HAFIZ KAL" YARIŞMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Çiftçi, 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği "Hafız ol Hafız Kal" yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Kuran’ı baştan sona ezbere bilmesi sebebiyle Çiftçi'nin "Hafız Vali" olarak anıldığı kaydedildi.