'İstenen ceza belli oldu' denilmişti: Dilruba'nın avukatından Cumhuriyet'e flaş açıklama...

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:54

Güncelleme: 03.09.2024 - 12:04

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki dava bugün görülecek.

AVUKATINDAN CUMHURİYET'E AÇIKLAMA

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Kayserilioğlu’nun hakim karşısına çıkmadan 4.5 yıla kadar hapis talep edildiği iddia edilmişti.

Cumhuriyet’e konuşan Kayserilioğlu’nun avukatı Hüseyin Yıldız, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla hakkında jet iddianame hazırlanan müvekkili hakkında istenilen cezanın belli olmadığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek “Yalan haber. Duruşma bugün yapılacak” dedi.