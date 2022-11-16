İstiklal bombacısı Ahlam Albashır'la ilgili sır görüntü: Güvenlik kamerasının bu açıdan resim alabilmesi normal mi?
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırının ardından gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın caddede yakından çekilen fotoğrafını gündeme taşıdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısında kullanılan bombayı bıraktığı tespit edilen Ahlam Albashır, saklandığı evde yakalandı.
Emniyet'teki sorgusu devam eden Albashır'ın güvenlik kamerası görüntülerinde bombalı paketi bıraktıktan sonra caddeden hızlıca uzaklaştığı anlar ortaya çıktı.
Ancak saldırgan Albashır'ın o sırada yakından çekilmiş bir başka görüntüsüyle ilgili sır ise henüz aydınlığa kavuşmadı. Albashır'ın bir elinde güllerle, çok yakından çekilmiş ve yüzünün oldukça net şekilde görüldüğü o fotoğrafla ilgili olarak İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Çömez paylaşımında o fotoğrafı paylaşarak şu soruları yöneltti:
"Uzmanlara soruyorum.
Bir güvenlik kamerasının, bu açıdan resim alabilmesi normal mi sizce?
Daha çok birinin yakasındaki kameradan alnmış bir görüntüye benzemiyor mu?
Öyleyse bu terörist önceden takibe alınmış olabilir mi?"
İşte Çömez'in paylaşımı:
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