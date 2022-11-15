İstiklal bombacısıyla görüşme trafiği: MHP'li başkan iddiayı yalanladı

15 Kasım 2022 Salı, 14:21

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50’ye ulaştı.

T24'ün haberine göre, ifadeye çağırılanlar arasında ise MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre Emniyet’in çalışması sonucunda HTS kayıtlarına göre İlhan’ın üzerine kayıtlı bir telefon hattı ile Ahlam Albashır’ın kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Emniyet'in İlhan’ı ifadeye çağırdığı öne sürüldü.

"ÜZERİMİZE OYUN OYNAMAYA ÇALIŞMIŞLAR"

İlhan’ın ifadesinde Albashır ile görüşmediğini söylediği iddia edildi. İlhan'ın ifadeye çağrıldığını doğruladığını öne sürülen haberde şu ifadelere yer verildi:

İlhan, görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" dedi. İlhan, "Nasıl bir oyun oynandı" sorusu üzerine de "Şu anda uygun değilim, konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

"İFADEYE ÇAĞRILMADIM"

Hakkındaki iddilalara ilişkin TELE1’e açıklamalarada bulunan İlhan, “İfadeye çağrılmadım” dedi.

İlhan şu ifadeleri kullandı:

“İfade vermeye gitmedim. Yalan haber. Konuştuğum da yalan. Benimle kimse konuşmadı yalan haber yaptılar. Avukatla görüşüyorum şimdi mahkemeye vereceğim.”