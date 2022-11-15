İstiklal Caddesi'ndeki beton saksılar kaldırıldı: AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan açıklama

15 Kasım 2022 Salı, 12:10

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından caddedeki 150 adet ağaç, ekipler tarafından söküldü. 90 adet beton saksı da vinç yardımı ile kaldırıldı. Sökülen ağaçların parklara dikileceği belirtildi.

AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kararla ilgili olarak bir gazetecinin sorusu üzerine cadde üzerine, beton saksı ve oturma gruplarının "güvenlik zafiyeti" oluşturacağına ilişkin büyükşehir belediyesini uyardıklarını söyledi.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Burayla ilgili her türlü yapılaşma Anıtlar Kurulu'nun iznine tabi. Sadece ilçe veya büyükşehir belediyesinin değil Anıtlar Kurulunun da kararı gerekiyor. Oturma grupları Anıtlar Kurulu'nun kararıyla yapılmadı. Anıtlar Kurulu 2021'in Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne buraya konulan oturma gruplarının kaldırılması konusunda aldığı kararı tebliğ etmişti. Fakat büyükşehir belediyesi bu karara uymadı. Biz de defaatle burada bir güvenlik zafiyeti olabileceğini ifade etmiştik. Maalesef bir terör saldırısından sonra dün akşam itibarıyla valiliğimiz güvenlik değerlendirmesi, Anıtlar Kurulu'nun öncesi ve sonrası kararı neticesinde yapılan tebligatla dün akşam büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı."