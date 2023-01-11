İstiklal saldırısında yeni gelişme: Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden Hazni Gölge yakalandı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:41

Güncelleme: 11.01.2023 - 09:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 13 Kasım günü Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama ile ilgili yürütülen çalışmalarda; 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanmasını talep etti.

Bulgaristan polisinin bunun üzerine Gölge'yi yakalayarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan arandığı ve "PKK terör örgütü üyesi olmakla" suçlandığı ifade edilen Hazni Gölge'nin gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği kaydedildi

Terör eylemini yapan Ahlam Albashır isimli şahısa yardım, yataklık eden toplamda 61 şüpheli yakalanmıştı.Yakalanan şüpheliler hakkında, adli makamlarca 10 şüpheli serbest bırakılmış, 22 şüpheli deport edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edilmiş, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış ve 26 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmişti.