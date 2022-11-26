Uzmanlar valiliğin İstiklal Caddesi kısıtlamalarına sert tepki gösterdi: 'Sınırları kapatın'

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstiklal Caddesi’nde alınacak önlemlere ilişkin “genel emir” yayımladı. Buna göre cadde üzerinde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyeceği kaydedildi.

Alınan bu önlemlerin hukuki ve siyasi boyutunun ne olduğunu, işe yarayıp yaramayacağını uzmanlar Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘YASAKLAYICI POLİTİKALAR’

Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, bu tarz kararların daha önce de uygulandığını belirterek “Ülkenin genelinde seçimlere giden bu süreçte daha otoriter, daha yasaklayıcı bir politika fiilen uygulamaya konulmuş durumda. Ülkenin her yerinde valilikler, kaymakamlıklar bu tür kararlar alıyor. Sınırımızın ötesinde kontrolü sağlayacak tedbirlerin alınması ve bu yönde siyaset geliştirilmesi, derhal uygulamaya konulması gerekiyor” diye konuştu.

(Haldun Solmaztürk)

Avukat Selin Nakıpoğlu da İstiklal’e renk katan unsurları ortadan kaldırmakla çözüm sağlanamayacağını söyledi.

‘HUKUKİ DAYANAĞI YOK’

Nakıpoğlu, “Sokak müzisyenleri ne yaptı acaba? Ağaçları sökünce güvenlik mi sağlanmış oluyor? Ayrıca eylem yürüyüşü de yasak ve herhangi bir hukuki dayanağı yok. 25 Kasım’da, 8 Mart’ta anayasaya aykırı olarak getirilen bu yasaklar; kadınların, LGBTI+ların bir araya gelmesinin önüne geçme çabasıdır, ancak nafile. Her sene yasak gelir oldu, ama biz her seferinde toplanıyor, sözümüzü söylüyoruz” dedi.

(Selin Nakıoğlu)

Kapatmaların çözüm olmayacağına dikkat çeken Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Aydın Sayman, “Cuma günleri en önemli iş günümüz ve İstiklal kapalı. Herkesin bir takım rezervasyonları var, ona göre eleman çağırıldı. Bu yasakların faturası yine esnafa kesildi. Kadınlar gelip burada yürüyüşünü yapıp dağılsaydı, mekânlarımıza otursaydı, esnaf da biraz hayat bulsaydı kötü mü olurdu? Kapatılarak çözüm bulunmaz. Kapatılırken de esnafa herhangi bir destek verilmiyor” şeklinde görüş bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise İstanbul Valiliği’nin İstiklal Caddesi’nde alınması gereken önlemlere ilişkin yayımladığı kararlara tepki gösterdi. Ağbaba, “Ülkede ne zaman kötü bir şey olsa ilk akla gelen sanatı, kültürel aktiviteleri yasaklamak oluyor” dedi.

(Veli Ağbaba)