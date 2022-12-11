İstismar skandalına tepkiler sürüyor: Kadınlardan 'tarikatlar kapatılsın' çağrısı

11 Aralık 2022 Pazar, 02:00

‘Tarikatlar kapatılsın’ çağrısıyla toplanan yurttaşlar yaşanan istismar olayına tepki gösterdi.

Yaşanan olayla ilgili basın açıklamasını grup adına okuyan Beril Hepgoncalı, önceki yıllarda tarikat yurtlarında yaşanan olayları da hatırlatarak, “Yaşanan istismar olayı ile bir kez daha tarikat ve cemaatlerdeki istismarın gözler önüne serilmiş olduğunu görüyoruz. Fakat bu ilk değildi; 2016 yılında Ensar Vakfı’nın yurtlarında 45 çocuğa tecavüz edildi, dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ‘Bir kereden bir şey olmaz’ dedi.Yine 2016 yılında Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılara ait bir kız yurdunda çıkan yangında, üzerlerine kitlenen kapılar yüzünden 12 kız öğrenci yanarak can verdi. Meşrulaştırmaya çalıştıkları cezasızlık politikalarıyla suçlular ödül gibi cezalar aldı, yaptıkları yanlarına kaldı” diye konuştu.



‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ UYGULATACAĞIZ’

Hepgoncalı konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Erkek, aile, tarikat, cemaat istismar ediyor; devlet istismarcıyı koruyor. İstismarcıların affedildiği bu ülkede hiçbir çocuk güvende olamıyor. Aile Bakanı Derya Yanık ise ‘Çocuk istismarı siyasetin konusu değildir bunlar son derece insani ve her toplumda karşılaşılabilecek meselele’ diyor. Kimileri ise konuyu kapatalım aile rahatsız diyor. Aileyi korumak adına kadınlara uygulanan şiddet, taciz, tecavüz ve çocukların istismarı örtbas edilmek isteniyor. Ailesi tarafından istismar edilen çocuğun şikâyeti bile dikkate alınmıyor, dosyası savcılık tarafından kapatılıyor. Bu ülkede iktidarından yargısına kadar herkes elbirliği ile suç işliyor. 6 yaşındaki çocuğu evlendiren bu tarikatlar istediği için İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çekilme kararı verildi. Bu zihniyete teslim olmayacağız. İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız.”