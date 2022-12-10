İYİ Partili Cesur'dan Bakan Koca'ya 'tarikatta cinsel istismar' tepkisi: '6 yaşında bir beden kaldırır mı bu zalimliği'

10 Aralık 2022 Cumartesi, 13:22

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülüyor. Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruklu saldırısını kınadı.

Cesur, Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki H.K.G. isimli kızını 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'evlendirmesini' ve çocuğun uzun yıllar istismara maruz bırakılmasına tepki gösterdi. Cesur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "6 yaşında bir beden kaldırır mı bu zalimliği sayın Bakan? Bir hekim olarak soruyorum" dedi.

Cesur, Bakan Koca’ya dönerek şunları söyledi:

“Sağlık Bakanı olarak TBMM’de yaşanan böyle bir hadisede gerek TBMM revirindeki ilk müdahaleyi yapan personelden gerek gittiğimiz hastanenin yönetiminden bilgi aldınız mı? Eğer aradı ve aldıysanız, ventriküler taşikardi denilen ve müdahale edilmezse dakikalar içinde kişinin hayatını kaybedeceği bir hadiseyi öğrendiyseniz neden bir açıklama yapmadınız ve bizim açıklamamızı ‘yalan’ diye duyuran bu saldırının sahibinin beyanının doğru olmadığını kamuoyuyla neden paylaşmadınız? Eğer hastaneyi aramadıysanız ve bilgi almadıysanız, şimdi öğrendiyseniz kardiyoversiyonun ne denli hayati bir müdahale olduğunu, hadisenin oluştuğu bu yüce kurumda, tam da olduğu bu yerde sağlığın en yetkili kişisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde biraz sonra buradaki konuşmanızda açıklamanızı bekliyorum.”

"6 YAŞINDA BİR BEDEN KALDIRIR MI BU ZALİMLİĞİ SAYIN BAKAN?"

Cesur, Bakan Koca’ya, “6 yaşında bir küçük kızın kör vicdanların dahi kahrolduğu hikâyesi. Bu alçaklığa sebep olan insanlık müsveddesi bedenlere, olanlara kılıf bulmaya çalışan vicdan yoksunlarına, sorumlu bedenlerine zırh örenlere ve hukuk devleti Türkiye'nin yemin etmiş ahlaklı savcılarına, vicdanını satmamış kudretli yargıçlarına sesleniyorum: Bu alçaklık, vahşet son bulmalıdır ve bulacaktır da yalnız, şunu belirtmek lazım, ‘Kenarı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu, gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu.’ Evet, sorulmalıdır da. Ben millet adına soruyorum, babasının öpmeye kıyamadığı ana kuzusu kızlarımız adına soruyorum, yavuklusuyla yuva kurmayı hayal eden genç kızlarımız adına soruyorum. 6 yaşında bir beden kaldırır mı bu zalimliği sayın Bakan? Bir hekim olarak soruyorum. Siz, Sağlık Bakanı’sınız, gelin buraya, bugün burada, 6 yaşındaki kızın ırzına geçmek nedir, bir hekim olarak burada anlatın sayın Bakan, siz anlatın, Türkiye Cumhuriyeti'nde sağlığın en tepesindeki kişi olarak anlatın bunu” sözleriyle çağrı yaptı.

YANIK'A SERT YANIT: BENİM SİYASETE GİRME NEDENİM...

İYİ Partili Cesur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun “imam nikahı ile evlendirilmesi” olayı üzerine “Siyasete malzeme yapmayın” sözlerine, “Ben sırf bu yüzden siyaset yapıyorum sayın Bakan. Benim siyasete girme nedenim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kızları, kadınları cumhuriyetin kendilerine verdiği olanakları eşit olarak kullanabilsinler diye. Her köyden çıksınlar; her yerde eşit imkânlar bulsunlar, tecavüze uğramadan, özgürce yaşasınlar, birey olsunlar diye. Benim siyaset yapma nedenim bu Sayın bakan. Hangi makam ve hangi koltuk bir insana bunları söyletebilir, neden söyleyebilir bir kadın bunları, ben tahayyül edemiyorum” dedi.