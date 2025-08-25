'İstisnai kadrolar' AKP'lileri bile rahatsız etti: Eşine iş arayan eski vekil Cumhurbaşkanlığı'nı devreye sokmuş!

Nefes yazarı Nuray Babacan, iktidar kulislerine dayandırdığı yazısında, AKP’nin iktidara geldiği ilk yıllarda oluşturduğu "istisnai kadrolar"ın artmasının parti içinde rahatsızlık yarattığını aktardı.

Babacan, "Evde canı sıkılan karısına iş arayan eski AKP milletvekili, gittiği bakanlıklardaki arkadaşlarından geçit bulamayınca, cumhurbaşkanlığını devreye sokuyor. Saray kadrosu üzerinden aynı talep yeniden gelince küçük bir tartışma yaşanıyor. Eski vekil, ilk bakanlıktan seken talebini bir başka bakanlıkta hayata geçiriyor ve yaşı devlet memurluğu için oldukça geçkin olan karısını istisnai kadrodan iyi bir maaşla işe aldırıyor" ifadelerini kaleme aldı.

"KARA DELİĞE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Babacan, "İstisna ve torpil yurt dışına taştı" başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

"AKP’nin iktidara geldiği ilk yıllarda oluşturduğu istisnai kadrolar, 'kamudaki sınav süreçlerine bağlı kalmaksınız ataması yapılabilen personellerdir. Bu statüye atama yapılabilmesi için bahsi geçen kanunda öngörülen genel şartların taşınması yeterlidir' diye tanımlandı.

Kadrolaşma ve ayrımcılık olarak eleştirilen bu düzenleme, AKP yönetimi tarafından, 'Göreve gelen her siyasi kendi ekibiyle çalışmak ister. Bu kadrolar sadece yazı işleri müdürü, özel kalem gibi özel alanlarda kullanılacak' diye savunulsa da şimdi kara deliğe dönüşmüş durumda.

Daha önce de birkaç kez değindiğimiz bu ayrıcalıklı kadrolar, o kadar yaygın hale geldi ki AKP’lileri bile çileden çıkartmaya başladı. Yaş, eğitim, meslek, liyakat, ehliyet gibi hiçbir kıstas aramadan alım yapılabildiği, bu kişilerin ilk alındığı kadroları basamak gibi kullandığı, daha yüksek maaş verilen başka bir kadroya geçmelerinin iki hafta bile sürmediğini anlatılıyor.

Sık sık haber yapılan bu çarpık sistemde, ‘temizlikçi kadrosundan özel kalem müdürlüğüne’, ‘kişiyi tarif ederek kadro açma’ gibi çok fazla örnek aktarıldı. Bizim anlatacaklarımız ise bunların en uç noktası;

- Evde canı sıkılan karısına iş arayan eski AKP milletvekili, gittiği bakanlıklardaki arkadaşlarından geçit bulamayınca, cumhurbaşkanlığını devreye sokuyor. Saray kadrosu üzerinden aynı talep yeniden gelince küçük bir tartışma yaşanıyor. Eski vekil, ilk bakanlıktan seken talebini bir başka bakanlıkta hayata geçiriyor ve yaşı devlet memurluğu için oldukça geçkin olan karısını istisnai kadrodan iyi bir maaşla işe aldırıyor.

- ‘İşe alınmakla kalmıyorlar, en yüksek maaşın olduğu yere atanmak istiyorlar. Yıllardır kurumlarda görev yapan deneyimli kadroların üstüne torpille konuyorlar’ diye anlatanlar var. Bu sistem sadece bakanlıklar da kullanılmıyor. Belediyeler, valilikler ve özerk kamu kurumlarının hepsinde istisnai kadro bulunduğu, kalifiye eleman almak için kurulan sistemin torpil, kayırmacılık ve kadrolaşma için kullanıldığı bizzat AKP’liler tarafından anlatılıyor."