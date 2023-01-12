İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 18:42

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 18:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin olarak "Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik" ifadesini kullandı.

Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar...



Sarı torbalara itiraz edenler,

İsveç’te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır.

Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik.



Alışacaklar

Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 12, 2023

Geçtiğimiz günlerde, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği için Türkiye’nin tüm taleplerini karşılayamayacaklarını açıklamıştı.