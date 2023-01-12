İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Bakanlık kaynaklarına göre, İsveç'in başkenti Stockholm'de toplandığı belirtilen PKK'li grubun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptıkları eylem nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin olarak "Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik" ifadesini kullandı.
Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 12, 2023
Sarı torbalara itiraz edenler,
İsveç’te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır.
Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik.
Alışacaklar
Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir.
Geçtiğimiz günlerde, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği için Türkiye’nin tüm taleplerini karşılayamayacaklarını açıklamıştı.
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