İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Bakanlık kaynaklarına göre, İsveç'in başkenti Stockholm'de toplandığı belirtilen PKK'li grubun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptıkları eylem nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 18:42
İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin olarak "Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği için Türkiye’nin tüm taleplerini karşılayamayacaklarını açıklamıştı. 


En Çok Okunan Haberler