İsveç'e tepki gösteren CHP ve İYİ Parti'ye AKP'den destek

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 21:37

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 21:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti, İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütü PKK/PYD-YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi.

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İsveç’te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı’na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“BU TAVRI DEĞERLİ BULUYORUZ”

CHP’nin açıklamasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP’nin tweetini alıntılayarak paylaşımına, “Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyetine dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz” notunu düştü.

“KARARLILIKLA DURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, “Terör örgütü ve uzantılarının İsveç’te gerçekleştirdiği ve ülkemiz adına asla kabul edemeyeceğimiz provokasyonu kınıyoruz. İsveç makamlarını bu konuda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. İYİ Parti olarak terör örgütlerinin karşısında kararlılıkla durmayı sürdüreceğiz” paylaşımında bulundu.

İYİ PARTİ’YE DE DESTEK GELDİ

Çelik, İYİ Parti tarafından yapılan paylaşımı da alıntılayarak, “İsveç’te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyetine yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır” ifadelerinde bulundu.

AKŞENER’E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Çelik, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik’in paylaşımı şu şekilde:

“Sağlık sorunu yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”