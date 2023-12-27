İsveç’in NATO üyeliği teklifi Dışişleri Komisyonu’ndan geçti

Yayınlanma: 27.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce “ABD’nin F-16 adımına” işaret etmiş, “Biliyorsunuz İsveç’in NATO üyeliği ile katılım protokolünü TBMM’ye biz gönderdik. İsveç konusu ABD Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. Görüşmede kendisinin ‘Siz bunu Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de kongreden bunu geçiririm’ şeklinde bir ifadesi oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Malena Mard’ın Meclis’i ziyaret ettiğini anımsatarak “Kendisi, sorumlukların yerine getirileceğini, bunun üyelik sonrasında devam edeceğini belirtti. Kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı da çalışma başlattıklarını ifade ettiler. Son olarak Kürt Kızılayı denilen örgütün faaliyetlerinin durdurulması olumlu” dedi.

AKP’DE ÇATLAK

AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise Meclis’te düzenlediği toplantıda, İsveç’in üyeliğine karşı çıktığını söyledi. Komisyonda, iktidarın İsveç’e yönelik tutumuna muhalefetten tepki geldi. İYİ Partili Kürşad Zorlu, “İsveç bizim talep ettiğimiz teröristlerle ilgili hangi adımları attı” dedi. CHP’li Oğuz Kaan Salıcı da “F-16 konusunda bir gelişme var mı?” diye sordu.