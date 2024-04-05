Mazbata fırsatçılığı: AKP’li belediyeler milyonlarca liralık ihale dağıttı, satış yaptı, kadroları doldurdu

Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2024 - 04:00

İstanbul’da AKP’li belediyeler yerel seçimlere sayılı gün kala birçok ihale dağıttı. Belediyeler, 31 Mart’tan önce taşınmaz satışları da yaptı. Ancak seçimlerde önceki yıllarda AKP’de olan Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe, Eyüpsultan, Beykoz ve Çekmeköy yurttaşın tercihiyle CHP’ye geçti. Üsküdar’da Sinem Dedetaş, Tuzla’da Ali Bingöl, Sancaktepe’de Alper Yeğin, Eyüpsultan’da Bülent Özmen, Beykoz’da Alaattin Köseler ve Çekmeköy’de ise Orhan Çerkez başkan oldu. Ancak itirazlar nedeniyle mazbata törenleri gecikti. AKP’li belediyeler de CHP’li başkanlar gelmeden yeni sözleşmelere imza attı.

4 MİLYONLUK BARDAK

Seçimden önce yaptığı satışlarla da gündeme gelen Üsküdar Belediyesi, CHP’li Sinem Dedetaş mazbatasını almadan önce ihale imzaladı. Üsküdar Belediyesi üzerinde “İyi ki Üsküdar var” yazılı 84 bin kupa için ihaleye çıktı. Sembol Amblem Dekoratif Eşya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı ihale için 2 Nisan’da sözleşme yapıldı. 4 milyon 704 bin lira tutarındaki ihaleyi alan şirket daha önce de baskılı porselen kupa ihalesini Üsküdar Belediyesi’nden almıştı.

AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin ise elektrikli hizmet aracı almak için çıktığı ihale CHP’ye geçmesinden iki gün önce sonuçlandı. 1 milyon 755 bin TL’lik bu ihaleyi Golf International Turizm İnşaat Tarım ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

SEÇİMDEN 5 GÜN ÖNCE

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi de 31 Mart’ta CHP’ye geçti. Seçimden beş gün önce kitap alım ihalesi için sözleşme imzalayan belediye bu işi de Pior Organizasyon’a verdi. Sözleşmenin bedeli 1 milyon 490 bin TL olarak belirlendi. Aynı şekilde 25 Mart’ta da ilçedeki ibadethaneler için halı temini sözleşmesi imzalandı. Bu ihaleyi de Uzunlar Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. AKP’li Beykoz Belediyesi de seçimden iki gün önce “2024 yılı oyun grupları alımı” için sözleşme imzaladı. Bu ihaleyi de Vadipark Proje İnşaat aldı. Yıllardır AKP tarafından yönetilen Çekmeköy Belediyesi 31 Mart’ta CHP’ye geçti. Bu seçimden hemen iki gün önce belediyenin çıktığı “Hizmet binalarının bakım ve onarımı yapım işi” de sonuçlandı. 29 Mart’ta imzalanan sözleşmeyle birlikte ihaleyi 30 milyon 19 bin TL’ye Yapıden Mühendislik İnşaat Denizcilik Nakliyat Geri Dönüşüm Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi aldı.

MUTFAĞI DA BOŞALTTILAR

Beyoğlu’nda belediye başkanlığı AKP’den CHP’ye geçti. CHP’li İnan Güney mazbatasını almadan eski yönetim icraata geçti. Beyoğlu Belediyesi’nin Mutfak Sanatları Akademisi eğitimleri için Kasımpaşa’da bulunan ek hizmet binası BESMEK’te yer alan endüstriyel mutfak malzemeleri “sözleşme süresinin” bitmesi gerekçe gösterilerek kamyona yüklenerek belediye binasından çıkarıldı. Durumun çevre sakinlerinin dikkatini çekmesi üzerine güvenlik güçleri olay yerine geldi. Taşınma işlemine yönelik resmi bir evrakın olmaması üzerine malzemeler tutanak tutularak içeriye taşındı. Sabah ise evrak düzenlenerek malzemeler taşındı.

MİLYONLAR HARCADILAR

Üsküdar Belediyesi: 4.7 milyon TL’ye porselen tabak, 1.7 milyon TL’ye elektrikli hizmet aracı...

Tuzla Belediyesi: 2.9 milyon TL’ye hediye seti, 62.4 milyon TL’ye park yapım ve bakım işi...

Beykoz Belediyesi: 1.8 milyon TL’ye oyun grubu...

Çekmeköy Belediyesi: 30 milyon TL’ye bakım ve onarım işi...

Eyüpsultan Belediyesi: 1.4 milyon TL’ye kitap...