İttifak ortağı MHP’nin de 85 önergesi yanıtsız kalırken, verdiği hiçbir yasa teklifi de yasalaşmadı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo’nun soru önergesine verdiği yanıtlara göre geçen yıl milletvekilleri 15 bin 458 soru önergesi verdi. Bu önergelerden sadece 2 bin 117’si süresi içinde yanıtlandı. 6 bin 50’sine süresi geçtikten sonra yanıt verildi. Toplam 6 bin 521 önergeye ise yanıt verilmedi. En fazla soru önergesi veren parti 6 bin 729 önerge ile CHP oldu. Yine en fazla önergesi yanıtlanmayan partiler içerisinde de ilk sırada CHP yer aldı. CHP’nin binlerce soru önergesinden sadece 932’si süresi içinde yanıtlandı. 2 bin 875 önergeye süresi geçtikten sonra yanıt verildi. 2 bin 632 önergesine ise yanıt gelmedi. CHP’nin 289 önergesinin yanıtlanma süresi devam ediyor. DEM Parti’nin de 4 bin 717 soru önergesinden 2 bin 561’ine yanıt verilmedi.

AKP’DEN 1 ÖNERGE!

Toplam 275 milletvekili bulunan AKP sadece 1 tane soru önergesi verdi. Onun da 15 günlük yanıtlanma süresi devam ediyor. En az soru önergesi veren bir diğer parti de DSP oldu. DSP sadece 1 soru önergesi verdi. O da yanıtlanmadı.

MHP’NİN 85 ÖNERGESİ YANITSIZ

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP geçen yıl 265 soru önergesi verdi. 49’u süresi içinde yanıtlandı. 113’üne süresi geçtikten sonra yanıt verildi. MHP’nin 85 önergesi ise yanıtsız kaldı. 18’inin yanıtlanma süresi devam ediyor.

TBMM Başkanlığı geçen yıl toplam 86 soru önergesini ise iade etti. En fazla soru önergesi iade edilen parti 41 önerge ile DEM Parti oldu. CHP’nin de 15 soru önergesi iade edildi.

MHP’NİN TEKLİFLERİ DE YASALAŞMADI!

Geçen yıl TBMM’ye toplam 608 yasa teklifi verildi. En fazla yasa teklifini 271 teklif ile CHP verdi. Ancak hiçbirisi yasalaşmadı. Yasalaşan 23 teklifin tamamı AKP’ye ait. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP de 32 yasa teklifi verdi. Ancak ittifak ortağı olmasına karşın MHP’nin 32 yasa teklifinin de hiçbirisi yasalaşmadı. Hepsi komisyonlarda bekliyor.