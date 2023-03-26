İttifaktan bu kez 'Hazine avansı' çıktı

AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında imzalandığı belirtilen ve kamuoyuna da yansıyan ittifak deklarasyonunun ekonomiye ilişkin bölümü dikkat çekti.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00
İttifaktan bu kez 'Hazine avansı' çıktı
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Deklarasyonda, “Merkez Bankası’nın (MB) Hazine’yi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılacağı” belirtiliyor. Ekonomistlere göre bu 2001 krizinden sonra tamamen kaldırılan “Hazine avansı” uygulamasının yeniden getirilmesi anlamına geliyor. Bu uygulamada Hazine istediği zaman MB’den avans alabiliyor.

Ekonomistler, “Bu uygulama 90’lı yılların yüksek enflasyonunu kontrol altına alabilmek için sonlandırılmıştı. Yüksek enflasyonun kaynağı olarak görülmüştü. Çünkü daha fazla para basmak gerekeceği için enflasyon oluşuyordu. O zaman için bunun kaldırılması doğruydu. Kamunun borç ihtiyacı yüksekti. Devlet her deliği tıkamaya çalışıyordu” yorumunu yaptı.


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