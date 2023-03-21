Hazine iki tahville 37.7 milyar TL borçlandı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 16:18

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 16:18

Hazine mart ayı borçlanma takvimine iki tahville devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın TL cinsinden sabit kuponlu devlet tahvil ihalesinde 13,9 milyar TL’lik teklife karşılık 10,2 milyar TL’lik net satış gerçekleştirildi. İhalede bileşik faiz yüzde 11,53 olarak gerçekleşti.

Hazine ihale öncesinde ise piyasa yapıcılara 35,1 milyar TL’lik teklife karşılık 25 milyar TL satış gerçekleştirdi.

Bakanlığın 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde ise 12,6 milyar TL’lik teklife karşılık 2,69 milyar TL satış gerçekleştirildi. İhalede reel bileşik faiz eksi yüzde 4,54 oldu.

Hazine 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvile ise piyasa yapıcılara 10,3 milyar TL’lik teklife karşılık 1,25 milyar TL satış yaptı.

Bakanlığın 5 yıl ve 10 yıl TÜFE’ye endeksli tahvillerinde kamuya satış gerçekleştirilmedi.