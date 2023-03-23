GSTV’de yeni program: Aslanın Hazinesi
Galatasaray Spor Kulübü Televizyonu'nda "Aslanın Hazinesi" isimli yeni bir program başlıyor. Programda sarı-kırmızılıların geçmişinde önemli yer tutan kişiler konuk edilecek.
Galatasaray Spor Kulübü Televizyonu'nda yayınlanmaya başlayacak olan "Aslanın Hazinesi" isimli programda, sarı-kırmızılıların zenginliği tarihine mal olmuş kişileri ekrana gelecek.
GSTV’nin yeni programı "Aslanın Hazinesi" 23 Mart Perşembe günü saat 20.45’te yayınlanmaya başlayacak.
Programı hazırlayan ve sunan Volkan Karsan’ın ilk konuğu sarı-kırmızılıların efsane başkanı Alp Yalman olacak.
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