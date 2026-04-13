İYİ Parti 36 ilde sahaya iniyor: ‘Tam kadro’ çıkartma'

İYİ Parti, 36 ilde eş zamanlı başlatacağı geniş kapsamlı programıyla yeniden sahaya iniyor. Parti yönetimi ve milletvekillerinin “tam kadro” katılacağı çalışmaların, yalnızca bir teşkilat faaliyeti değil, aynı zamanda siyasi konumlanma hamlesi olduğu değerlendiriliyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, il merkezlerinden başlayacak ziyaretler kısa sürede ilçelere ve beldelere yayılacak. “Mikro temas” modeliyle yürütülecek çalışmalarda seçmenle birebir temas kurulması hedefleniyor. Ankara kulislerinde programın en dikkat çekici yönünün hedef kitlesi olduğu konuşuluyor. Parti yönetiminin, özellikle son dönemde ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle iktidara mesafe koyan AKP seçmeni ile milliyetçi tabanda rahatsızlık yaşayan MHP seçmenine odaklandığı ifade ediliyor. İYİ Parti kurmayları, bu kesimlerin “kararsız ama kopuş eşiğinde” olduğunu değerlendirirken, sahada kurulacak doğrudan temasın belirleyici olacağı görüşünde.

‘SELÇUKLU VE YÖRÜK HATTI: STRATEJİK ALAN’

Saha planlamasında “Selçuklu coğrafyası” ve “Yörük-Türkmen coğrafyası” olarak tanımlanan bölgelere özel ağırlık veriliyor. Bu hattın, hem milliyetçi-muhafazakâr seçmen yoğunluğu hem de ekonomik sorunların daha derin hissedildiği alanlar olması nedeniyle kritik görüldüğü belirtiliyor. Kulislerde, bu bölgelerin “iktidar blokundan kopuşun başlayabileceği zemin” olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

‘İL MERKEZİNDEN KÖYE UZANAN MİKRO SİYASET’

Program kapsamında ilk etapta il merkezlerinde temaslar yapılacak, ardından daha küçük yerleşim birimlerine inilerek çalışmalar derinleştirilecek. Esnaf ziyaretleri, mahalle buluşmaları, üretici toplantıları ve yerel aktörlerle birebir görüşmelerle yürütülecek programın, klasik miting siyasetinden farklı bir hat kurmayı amaçladığı belirtiliyor. Parti kurmayları, bu modeli “seçmeni dinleyen ve doğrudan temas kuran siyaset” olarak tanımlıyor.

‘TEŞKİLATLARA NET TALİMAT: SAHAYA ÇIKIN’

Genel merkezin il ve ilçe teşkilatlarına “sahada görünür olun” talimatı verdiği, programın yalnızca üst düzey ziyaretlerle sınırlı kalmayacağı ifade ediliyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, bazı bölgelerde zayıflayan teşkilat performansının bu süreçte toparlanmasının hedeflendiği kaydediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da kritik illerde doğrudan sahaya ineceği belirtiliyor. Parti içinden bazı isimler, “Bu sadece bir saha programı değil, aynı zamanda yeniden konumlanma süreci” değerlendirmesini yaparken, İYİ Parti’nin merkez sağda oluşan boşluğu doldurma hedefini hızlandırdığı belirtiliyor.