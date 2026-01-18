İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda tek aday Müsavat Dervişoğlu! Kürsüden Bahçeli'ye sert gönderme: 'Teröriste kurucu önder diyenler...'

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, bugün Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Genel başkanlık için tek aday Müsavat Dervişoğlu oldu.

Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salona geldi, aranarak içeri alınan partililer, ellerinde Türk bayrakları ile parti bayrakları taşıdı.

Davet edilen siyasi partilerin temsilcileri de salonda bulunan özel bölümden kurultayı takip ediyor. Şehit annesi Pakize Akbaba da salonda yer aldı. Partililerin ilgisiyle karşılaşan Akbaba, hatıra fotoğrafı çektirdi.

GENEL BAŞKAN, GİK VE MDK ÜYELERİ SEÇİLECEK

Kurultayda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından "Faaliyet Raporu" okunacak. Parti’nin tüzüğüne göre, kurultayda, genel başkan, GİK ve MDK üyeleri için asıl ve yedek üye seçimleri yapılacak. Dervişoğlu'nun tek aday olduğu kurultayda, yaklaşık bin 300 delege, genel başkanın yanı sıra GİK ve MDK üyelerini belirleyecek.

Bu arada, Kurultay sırasında, Anıtkabir'i ziyaret edecek heyetin üyeleri de belirlendi. Ayyüce Türkeş, Turhan Çömez, Kevser Ofluoğlu öncülüğündeki heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret edecek.

MERAL AKŞANER SALONDA YOK

Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’in salonda yer almaması dikkat çekti.

Kurultayda konuşan Dervişoğlu, sözlerine Akşener'e teşekkür ederek başladı.

"BURNUMUZUN DİBİNDE, TAM 11 SENE BOYUNCA BESLEYİP BÜYÜTTÜKLERİ SURİYE PKK’SI..."

İktidarın dış politikasını eleştiren Dervişoğlu, "Burnumuzun dibinde, tam 11 sene boyunca besleyip büyüttükleri Suriye PKK’sına bakın. 11 sene diyorum. 14 yıllık iç savaşın 11 yılında eğitildiler, donatıldılar, militan kazandılar. İktidar ise kılını kıpırdatmadığı gibi ileride yapılması muhtemel karşı hamlelere de engel olmayı görev bildi. Sonuç: Suriye’de YPG varmış, bunlar da aslında PKK’lıymış. Bak sen. Ne büyük strateji dehalarımız var ya Rabbi!" ifadelerini kullandı.

"ORTA DİREĞE DARBE ÜSTÜNE DARBE REJİMİ"

"200 senelik demokratik mücadelemizden geriye doğru ne kadar mümkünse o kadar adım attılar. Biz cumhuriyetsiz, Cumhuriyet de sahipsiz kaldı" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, ekonomik krize ilişkin, "Artık biliyoruz ki; bu sadece bir kriz değil, bilinçli yönetilen bir ekonomi politikasıyla, örgütlü bir yolsuzluk üzerine bina edilmiş, yoksulluk ve yoksunluk rejimidir! Bu bir servet transferi rejimidir. Bu rejim, hep veren ama hiç alamayan yetişmiş insanımıza ve orta direğe darbe üstüne darbe rejimidir" diye konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"İYİ Partimizin değerli teşkilat mensupları ve delegeleri, siz; bugün bu salonda fiziken bulunmasalar da milyonlarca yurttaşımızın vekili olarak buradasınız. Şu an oturduğunuz koltuklarda, illerinizin, ilçelerinizin, mahallelerinizin gençleri, yaşlıları, kadınları, erkekleri, işçileri, çiftçileri, esnafları, memurları da var. Sizin şahsınızda; bu ülke için düşünen, üreten, çalışan ve dertlenen aziz milletimize de bu vesile ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Nasıl ki, tohumu ektiğinizde, bir fidanı diktiğinizde artık, aklınız oradadır! “Rüzgâr eğdi mi?” diye, gelip gidip bakarsınız! “Don vurdu mu?” diye, endişe edip sorarsınız! “Suyu yetti mi?”, “Kökü tuttu mu?” diye düşünürsünüz! Çünkü o tohum, o fidan, hem ekmektir hem de rızıktır. Hem emektir hem de candır. Hem dününüz hem de yarınınızdır.

Biliyorsunuz ki, bizim de sizlerle birlikte diktiğimiz bir fidan var! O fidan, yağmurlar, boranlar, fırtınalar görmüş fakat daima kuvvetlenmiş ve canlılığını hiç yitirmemiştir. O fidan, geride bıraktığımız 8 yılda Türk milletinin ve devletinin kayıtsız şartsız sigortası olmuştur. O fidan artık, yarınlarımızın umudu olan ulu bir çınarıdır. O fidan, memleket iyi olsun diye gayret ve cesaret ile dikilen bir iyilik arzusudur. O fidan, bugün çatısı altında gururla bulunduğumuz “biz varız” dememizin vesilesi İYİ Parti’dir! Sözün burasında İYİ Parti’nin kuruluşuna önderlik eden, başta Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere emeği geçen tüm dava arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkürü bir borç biliyorum.

Yaklaşık iki yıl önce bana tevdi ettiğiniz görevi teslim alırken “Sadece bir makamı değil, bir ülküyü, bir hedefi, yıkılmaz bir kaleyi teslim alıyorum” demiştim. Bugün bu salonda, kale gibi imanımızın kökü ne kadar köklü ve derin Allah’a şükürler olsun ki bir kez daha görüyorum! Artık vakit bu kaleden yurdu kucaklamanın, sathı bütün vatan bilmenin vaktidir. Vakit, son ocağın, son kalenin yükselme vaktidir. O gün diktiğimiz fidanımızı kurutmadık, kök saldı, gözümüz gibi baktık; boy verdi. Artık vakti geldi! Vakit, ulu bir ağaç olma vaktidir. Vakit, İYİ'lerin vaktidir! Vakit bu kaleden yurdu kucaklamanın, sathı bütün vatan bilmenin vaktidir. Son ocağın, son kalenin yükselme vaktidir.

"TÜRK MİLLETİ İÇİN BU KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İÇİN KURULDUK"

İYİ Parti’mizi adalet ve eşitliğin oluk oluk tükendiği bir eşikte kurmuştuk. Keyfiliğe, şahsiliğe ve otoriterliğe karşı, milli ve cumhuriyetçi bir refleks olarak ortaya çıktık. İYİ Parti olarak, Türk milleti tarafından, Türk milleti için bu kötü gidişata dur demek için kurulduk. Gelinen noktada; dünya, bir otoriterlik ve keyfilik açmazının pençesindedir. Bir tarafta Latin Amerika’da, Rusya’da, Uzak Asya’da yaşananlar! Öte tarafta ise 25 yıldır millet ve devlet bağları aşındırılan, kimlik çatışmalarıyla dengesi bozulan Ortadoğu vardır!

Çünkü büyük emperyal güçler; dışarıdan meşruiyet aşılayarak, kendilerine bağımlı iktidarlar yarattılar! Netanyahu gibi azgın ve cüretkar katiller eliyle kan dökmeyi olağan kıldılar! Suriye’den Irak’a, Gazze’den İran’a ve elbette Türkiye’ye kadar Iraklaşmak, Lübnanlaşmak ve Gazzeleşmek yolunda emperyalizm artık gizlenme ihtiyacı hissetmeden suç işlemektedir.

Çünkü emperyalizmin suç ortakları; iktidara gelmek için verdikleri taahhütlerle, iktidarda kalmak uğruna verdikleri tavizlerle ülkelerini kırılgan, yalnız ve çaresiz bırakmışlardır. Bu uğurda vatandaşlarının özgürlüklerini, canlarını ve mallarını, vatanlarının ise zenginliklerini diyet olarak sahiplerine sunmuşlardır.

"KURDUKLARI İMRALI İTTİFAKI İLE YÜRÜTÜLEN KOMİSYONCULUK PROJESİ DE AYNI..."

Bu açıdan yeni bir aşamaya gelindiği şüphesizdir! Ancak gelenin belirsizliği kadar, gidenin de insanlığa yüklediği maliyet ağırdır. İşte bu ahval ve şerait içinde İYİ Parti’miz, büyük Türk milletinin reflekslerini tutarlı eylemlere dönüştürebilmek adına çok daha kritik bir eşikte, çok daha hayati bir sınavdadır!

İktidarın, çeyrek asırlık köhneliği içerisinde, her kritik eşikte yaptığı hayati yanlışların sesini duymak isterseniz, her seferinde koro halinde “birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günler” şiarına bakın. Sözde “iç cepheyi güçlendirmek” adı altında yürütülen siyasetin sonuçlarına bakın. Bir değil, iki değil, defalarca aynı şeyleri, aynı ajanda içinde, aynı taahhütler ve tavizlerle yerine getirip farklı sonuçlar elde ettiklerine inanmamızı istediler. Birinci çözüm süreci buydu. Suriye siyasetleri buydu. 15 Temmuz’la sonuçlanan rezalet buydu. Şimdilerde kurdukları İmralı ittifakı ile yürütülen komisyonculuk projesi de aynıdır.

Geldiğimiz noktada dış politikada ne olmuştur? Lafta İsrail aleyhtarlığı, pratikte ise İsrail için yürütülen bölgesel mıntıka temizliğinde her zaman en önde koşmuşlardır. Bugün İsrail’in etrafındaki ülkelere ne olduğuna bakın, Akdeniz’deki gelişmelere, bir zamanlar mavi vatan diye propaganda yaptıkları sularda kurulan ittifaklara bakın. Daha beteri var. Burnumuzun dibinde, tam 11 sene boyunca besleyip büyüttükleri Suriye PKK’sına bakın. 11 sene diyorum. 14 yıllık iç savaşın 11 yılında eğitildiler, donatıldılar, militan kazandılar. İktidar ise kılını kıpırdatmadığı gibi ileride yapılması muhtemel karşı hamlelere de engel olmayı görev bildi. Sonuç: Suriye’de YPG varmış, bunlar da aslında PKK’lıymış. Bak sen. Ne büyük strateji dehalarımız var ya Rabbi! Ne büyük devlet adamlarımız var!

"HUKUK KALMADI, YARGI ARAÇSALLAŞTIRILDI; ANAYASA DEFAATLE ASKIYA ALINDI"

Peki bu arada ülkemizde neler yaşandı? Belki soruyu “neler yaşanmadı ki” diye sormak lazım. Hukuk kalmadı. Yargı araçsallaştırıldı. Anayasa defaatle askıya alındı. Kurumlar çöktü. Siyaset yapılamaz hale geldi. Her eşikte başka bir toplumsal grup terörist ilan edildi. Ekonomi zaten tarumar oldu. İşsizlik kadere dönüştü. Peşkeş çekilmeyen su, orman, kıyı kalmadı. Doğum oranları dipte, sınırlar kevgir. Gençlerimizi uyuşturucu, fuhuş ve kumar çetelerine kurban veriyoruz.

İnsanı insan yerine koymak şuurundan uzak kadroların elinde en temel özgürlüklerin, insan haklarının canına okundu. Cezaevleri, okuyan, düşünen, genç yaşlı herkesin buluşma noktası oldu. Akıl ve vicdan, Türkiye’nin ruhu, polis jopuyla yargının çekici arasında un ufak edildi. 200 senelik demokratik mücadelemizden geriye doğru ne kadar mümkünse o kadar adım attılar. Biz cumhuriyetsiz, Cumhuriyet de sahipsiz kaldı.

"BİR SABAH UYANDILAR VE DEDİLER Kİ PKK’YI AFFEDELİM"

Ve bir gün, bir sabah uyandılar ve dediler ki PKK’yı affedelim. Öcalan aslında iyi adamdır. Kürtlerin de tek temsilcisidir. Bir de biz yeni fark ettik ama İsrail, PYD ile hareket edebilir. Bak sen. Sonra bir de şu Anayasa’da Türk tanımı var ya, Türkçe eğitim, üniter devlet ve Cumhuriyet ilkeleri… Siz şimdi bunları bir tartışın, biz iktidarımızı ebedi hale getirmenin yollarını bulana kadar bu tuzağın içinde oyalanın dediler.

Alkış tutanlara, el uzatanlara, ıslık çalanlara inat biz ilk günden beri aynı şeyi söyledik. Bu ülkede bir Cumhuriyet sorunu var, çünkü siz onu perişan ettiniz. Bu ülkede yurttaş eşitliği sorunu var, çünkü siz eşitlikten değil ayrımcılıktan beslenmektesiniz. Bu ülkede hukuk sorunu var, çünkü siz milli iradeyi gasp edip sarayınıza hapsettiniz.

Gazi Meclisi bypass ettiniz. Ve bunların hiçbiri sizin Türkiye’yi kimlikte Lübnanlaştırma, idarede Iraklaştırma, güvenlikte Latin Amerikalaştırma, diplomaside ise İranlaştırma ajandanızdan bağımsız değil. Bütün bunlar sizin ergenlik hurafelerinizden kurtulamamış o çürük ideolojinizi, bir türlü bastıramamanızdan, zaaf ve zayıflıklarınızla birlikte emperyalizme rehin etmenizden başka bir şey değil.

İYİ Parti için ise içerideki ve dışarıdaki gelişmeler Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef almışken susmak, oturmak, korkmak mümkün değildir. Gazi Mustafa Kemal’in bir asır önce tevdi ettiği o vazifeyi, o birinci vazifeyi yerine getirmek asli sorumluluğumuzdur. Cumhuriyetin ve milletin bütünlüğünü fikren ve hukuken muhafaza edeceğiz. Bu uğurda ödenecek her bedel de boynumuzun borcudur.

"OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ BİR CUMHURİYET"

Ama sanmayın ki bu kafidir. Devir sadece muhafazanın yetmediği bir devirdir. Bizim ikinci vazifemiz muhafaza edileni muasır medeniyetin üzerine taşımaktır. O muasır medeniyet hedefi ise sadece soyut bir yön değildir. Bir niyet ve zihniyet işidir. Biz eşitlik dedik. Yurttaş eşitliği dedik. Kurucusuna ve kurucu değerlerine layık bir Cumhuriyet olalım dedik. Olması gerektiği gibi bir Cumhuriyet, kimsenin torpil peşinde koşmadığı bir adalet, vatandaşın bayat ürün kuyruklarında gururunu çiğnetmediği bir ekonomi istedik. Ve Kürtlere de Alevilere de tüm etnik ve dini kimliklere biz yurttaşlıkta, Cumhuriyet’te birleşelim dedik.

Ayrıcalık değil, imtiyaz değil, onurlu fertlerin Türkiye’sini istiyoruz dedik! Türkiye büyük bir ülkedir. Hürriyeti de Cumhuriyeti de demokrasiyi de bağımsızlığı da insan haklarını da kendisi için kendi gayretiyle, kendi medeniyet ışığıyla taşıyacaktır. Eşitlik, ismimizdir, hürriyet, karakterimizdir, Cumhuriyet, yeminimizdir, dedik. Kardeşlerim! Belirsizlik, kaygı ve güvensizlik hasıl olduğunda, insan; sığınacak yerini, evini, en çok da ailesini arar. Fertlerden ailelere, ailelerden de millete uzanan çizgi, kendisini ancak bu yolla korur ve güçlendirir. Hiçbiri, bir diğerine feda ve tercih edilecek kavramlar değildir.

"BU SADECE BİR KRİZ DEĞİL, BİLİNÇLİ YÖNETİLEN BİR EKONOMİ POLİTİKASI"

İktidarın “aile yılı” diye ilan ettiği bu dönem, insanımızın iş bulamadığı, başını sokacağı evden mahrum kaldığı, evlenip yuva kuramadığı, toplumsal bir felaket dönemi olarak tarihe geçmektedir. Zincirledikleri sosyolojik felaketin bir diğer halkası da; görünürde insani, esasında, siyasi ajandalı liyakatsiz iktidarın, basiretsiz göç stratejisidir. 25 yıllık köhneliğin ibret alınmayan başarısızlıklarının, ve bunları aşan gafletinin en kritik parçasına geliyoruz.

Bu noktada size ekonomi anlatmayacağım. Dövizler kaldırmayacağım. Rakamlar saymayacağım. Kaldı ki; bunlara gerek de yok! Hepimiz; bizlere reva görüp, mahkum ettikleri politikalar ile; bir ülke ekonomisinin, nasıl olmaması gerektiğini iliklerimize kadar yaşayarak öğrendik, biliyoruz! Artık biliyoruz ki; bu sadece bir kriz değil, bilinçli yönetilen bir ekonomi politikasıyla, örgütlü bir yolsuzluk üzerine bina edilmiş, yoksulluk ve yoksunluk rejimidir! Bu bir servet transferi rejimidir. Bu rejim, hep veren ama hiç alamayan yetişmiş insanımıza ve orta direğe darbe üstüne darbe rejimidir.

“Yap-Sat” iktidarlarında, “Yap-İşlet-İhya Et” projelerinde, ormanı, denizi, dereleri, betonla doldurdukları cennet vatanımızda, her yer inşaat ama, Türk vatandaşının oturacağı ev yok. İstanbul’da da yok; Antalya’da da yok, Van’da da yok. İzmir’de de yok, Batman’da da yok. Çay-simit hesabıyla iktidara gelen Erdoğan’ın, ne çayla ne simitle, ne de bunların lüks hale geldiği memleketle, muhtaç hale getirdiği milleti ile artık alakası yok! Emeklinin pansiyonlarda kalması, terminallerde, garlarda uyuması artık iktidarın meselesi değil!

"TARİHİN SÖZDE EN MUHAFAZAKAR İKTİDARININ ZAMANINDA, TARİHİN EN YOĞUN AHLAKSIZLIKLARI VAR"

Deprem olduğunda bile, sorumluluklarını kadere sığdırarak kaçan bir iktidar için, emeklilerin hali için de mukadderat deyip geçiyorlar. Komünizmle mücadele derneklerinden gelen, İslami siyasal geleneğin en büyük partisinin 25 yılın sonunda geldiği nokta, Türkiye’yi komünist parti bürokrasisiyle idare etmek olmuştur.

Uyanılan her sabahın vatandaşa eziyet olduğu ülkemde, liyakatten arındırılarak atanmış bu kadroların tek vazifesi, suçu sırayla başkalarına, en sonunda da muhalefete ve millete bırakarak, konvansiyonel ve sosyal medya iletişimi yürütmekten ibarettir. Milletin aklıyla alay eden bu zevatın da, örnek ve cüret aldıkları iradenin de, beslenip, semirdikleri bu yozlaşmış dönemin de artık sonu gelmiştir! Sandık yakındır! Millet, kararlıdır! İYİ'ler, verilecek göreve hazırdır!

Bir yanda yerli-yabancı çeteler! Bir yanda uyuşturucu, bir yanda fuhuş, diğer yanda yasadışı bahis ve kumar, iş yok, ev yok! Sokakta, trafikte asayiş yok! Devletin milletine, milletin devletine güveni yok anayasada yazan haklar, sorumluların gündeminde yok! Özgürlükler, hukuk, adalet yok! İktidarda da utanma duygusu yok! Peki ne var? Tarihin sözde en muhafazakar iktidarının zamanında, tarihin en yoğun ahlaksızlıkları var.

"EY MİLLETİM! UTANACAK OLAN DA SİZ DEĞİLSİNİZ"

Bu ahlaksızlık bedenlerde değil, kifayetsiz muktedirlerin zihinlerinde yer etmiş. Beytülmalı, gevur malı diye gören, yağmayı kendine hak görenler var. Bu sebeptendir ki, bireyi, aileyi, milleti ve devleti içine çeken sistematik bir çürüme var. Markete giriyorsunuz. Elinize bir ürün alıyorsunuz. Sonra, fiyatına bakıyorsunuz. Sonra… sessizce yerine bırakıyorsunuz. Evet raflar dolu. Millet alamadığı için raflar dolu. Bereketin en bereketsiz haliyle dolu. Bu utanılası bir durumdur. Ey milletim! Utanacak olan da siz değilsiniz. Utanacak olan onlardır. Her seferinde bu utanmazların kulağını çınlatın ki. “Çan sesi” gibi çınlasın kulaklarında.

Çünkü bunlara o muamele yakışır. Allah muhafaza, dağın başındaki, o görkemli hastanelere giderken, yol parasını, benzin parasını düşünmeyi geçtim. Aklınıza ya MR isterlerse ne yapacağım geliyor, hadi araya bir adam bulup MR’ı çektirdiniz, ilacı alabilecek miyim? Tahlilleri görecek, “100 hastaya aynı gün bakmak zorunda olan doktora” ulaşabilecek miyim? geliyor. Bebeği küvezde lohusaların, akılları “yenidoğan” çetelerinde… Yapanın yanına kar kaldığı alçaklığı, nefesiniz daralırcasına hissediyorsunuz! Çocuğunuz okula gidecek. Servis, kitap, kırtasiye… Hepsini tek tek hesaplıyorsunuz. “Bunu sonra alırım.” “Bunu idare ederiz.” “Şimdilik gerek yok.” diyorsunuz. Ve istemeden, tüm geleceğinizi erteliyorsunuz.

"EHLİ NAMUS HERKES, BU AHLAKSIZLIK EKONOMİSİNİN KURBANIDIR"

Vergi geliyor. Harç geliyor. Ceza geliyor. Bitmiyor. Hiçbiri bitmiyor. Misliyle para, misliyle bedel ödeyip, karşılığında maruz kaldığınız, layık görüldüğünüz hayatı yükleniyor, bir de her defasında, her şüphenizde, her itirazınızda, size bunu layık görenlerce azarlandığınız, hatta bir de teröristlikle itham edildiğiniz gerçeği geliyor aklınıza. Sanılmasın ki, maaşlı çalışan bunları yaşarken, esnafı, kobisi, sanayicisi hepsi iktidardan nemalanmaktadır, refah içinde yüzmektedir.

Tartısında, veresiye defterinde, muhasebe kaydında, ahlakını, vicdanını unutmayan işveren de aynı durumdadır. Sen, kiranı düşünürken, o da sigorta primini düşünmektedir. Sen, pazar alışverişini düşünürken, o da stokunu düşünmektedir. Sen, yakın akrabandan aldığın altın borcunu öderken, o da banka kredisini ödeme derdindedir. Çünkü ehli namus herkes, bu ahlaksızlık ekonomisinin kurbanıdır. Bazen emekli, bazen memur, bazen işçi, bazen esnaf, fark etmez.

İşte bu yüzden; bu yaşadığımız sadece bir ekonomik kriz değildir. Bu bir hayat krizidir. Sen; ay sonunu getirmenin hesabındayken, onlar daha hoyrat daha cüretkar, daha da hesap vermez hale geliyorlar! Artık kimse; iyi yaşamanın hayalini kuramıyor. Aman, “Başka bir şey olmasın.” Aman, “Yeni bir masraf çıkmasın.” Aman, “Bir kriz daha gelmesin.” vasatında, hayatı değil dertlerini idame ediyor! Millete diyorlar ki, dünyada ekonomik kriz var, sıkıntılarımızın sebebi bu. Enflasyon birincisi zaten Türkiye savaş halindeki Ukrayna bile bizden iyi.

"BU, AHLAKSIZLIĞIN ENFLASYONUDUR; SONUCU İSE MUTSUZLUKTUR!"

Dünyada kriz varsa, başka yerde enflasyon niye yok? Söyleyeyim, bu, ahlaksızlığın enflasyonudur; sonucu ise mutsuzluktur! Sağlık ve huzurun yanında mutluluk dilemiyorsa, insan neyi amaçlar? Peki bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünü, vatandaşlık parolası yapan bir devlet, insanının mutluluğunu amaçlamıyorsa, neyi amaçlar?

Yav Allah aşkına mesela; daha geçen hafta iktidar; 1500 lira olan, “yurtdışı internet alışveriş limitini”, Çin ile dış ticaret açığı var diye sıfıra indirdi. Buradan soruyorum bu aklı evvellere; “TOGG” satışı ile aynı döneme denk getirip, 2024 yılında Çinli şirketle; “Manisa’da elektrikli otomobil fabrikası kurmaları için protokol yapmadınız mı? 2 yıldır sözleşmeye rağmen, bu Çinli şirket tek bir çivi bile çakmadı. Bunun doğrudan zararı 1.5 milyar DOLAR! Dolaylı zararı da misliyle! Fabrika açacağı vaadi ile vergi muafiyetli araçlarını piyasaya sattırdıkları Çin’le dış ticaret açığını; 1500 lira limitli yurtdışı internet alışverişi ile kapatacaklar!

Telefon kılıfı, şarj, toka, kulaklık, kamera, mikrofon! 50 liraya 100 liraya alıp yüzü gülen gençleri; ithalatçıların sofrasına meze yapacaklar. Sizin bu düşmanlığınızın sebebi nedir! Nedir ya nedir? Dış borç, iktidarları döneminde 100 milyarlarca dolar artmış, araba almışız, 1’i size, telefon almışız, 1’i size, bilgisayar almışız, 1’i size! Ama yetmiyor. Hâlâ da diyor ki, “Her şeyi devletten beklemeyin” 40 çeşit vergi var, kimisi çifter çifter, yahu sen her şeyi milletten bekliyorsun ya! 3 trilyon dolardan fazla vergi topladınız. Cumhuriyet’in birikimlerini özelleştirip sattınız. Emekliye vermeye, asgari ücretliye vermeye, memura vermeye yetmiyorsa. Bu kadar vergi nereye gitti, bu kadar harç nereye gitti? Milyonlarca emekçinin her birinden gasp edilen, kime gitti kime?

"HÜR TEŞEBBÜSÜN PRANGALARINI BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Biz bu ülkeyi, “idare edin” denilen bir ülke olmaktan çıkaracağız. Biz bu ülkeyi, “şükre” sığınılan bir ülke olmaktan çıkaracağız. Biz bu ülkeyi, “kader” denilip geçen bir ülke olmaktan çıkaracağız. İnsanların, hesap yapmadan nefes alabildiği, geleceğini planlayabildiği, çocuğuna umutla baktığı bir ülke yapacağız. Emin olun ki; ekonomi, sadece para değildir. Ekonomi, insanın onurudur. Ve insan onurunun bu kadar örselendiği bir yerde, biz susmayacağız. Türkiye, bir kalkınma seferberliğine İYİ Parti ile hazırlanacak!

Kamuya emanet edilen kaynaklar en doğru ve etkin şekilde kullanılacak, ekonomik tüm riskler yönetilerek, katma değeri yüksek teknoloji odaklı üretim ile Türk insanının girişimciliğine tüm dünya şahit olacak. Size söz! Hesaplı ve kaliteli yaşayan bir Türkiye’yi biz kuracağız. Hür teşebbüsün prangalarını biz çözeceğiz. Alın teriyle kazanan insanlarımız kayıt içi, güvenceli ve güvenli işlerde çalışacak. Türkiye bir üretim ve ihracat üssü olacak. Anadolu, yıldız şehirleri ile anılacak.

Verimlilik ve yenilikçilik esaslı, dünya ile yarışan bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Hakça kazanacak, adilce bölüşeceğiz. Gelir ve servet dağılımını gözeten, etkin ve verimli yönetilen bir devlet kapasitesini biz vücuda getireceğiz. İnsanımız endişeden de arınacak. Sosyal güvenlik ve yardımlar da “sadaka ekonomisi” girdabından kurtarılacak. Vatandaş devletinden sadaka değil, hakkını alacak, hakkını!

"BİZ BU ÇARPIK DÜZENİ DEĞİŞTİRMEYE GELECEĞİZ"

Bu kürsüden artık şunu açıkça söylemenin zamanıdır: Bu ülkede sorun, yanlışların bilinmemesi değildir. Sorun, doğruların bile isteye yapılmamasıdır. Bu ülkede herkes biliyor ki; bu düzen yürümüyor. Bu sistem işlemiyor. Tek dertleri, her seçim arifesine kadar idare etmek. Biz idare etmeye gelmeyeceğiz. Biz bu çarpık düzeni değiştirmeye geleceğiz. Şunu herkes duysun: Bu ülkenin, toprakları verimsiz, insanı tembel değildir. Bu ülke, yanlış yönetildiği için bu haldedir.

Bu millet, çalışmadığı için değil, çalıştığı halde karşılığını alamadığı için fakir ve onun için öfkelidir. Bu gençler, vatanını sevmediği için değil, vatanında yer bulamadığı için gitmektedir. Ve biz buna razı değiliz. Biz, devleti şahısların oyuncağı olmaktan çıkaracağız. Hukuku, güçlülerin sopası olmaktan kurtaracağız. Emeği sadaka değil, hak bileceğiz. Biz, itaat edenin değil, hakkını arayanın yanında olacağız. Biz, suskunluğu değil, cesareti büyüteceğiz. Bir ülkede, eşitsizlikle huzur gelmez. Hukuksuzlukla düzen olmaz. Cumhuriyetsiz bir demokrasi tesis edilemez.

"BU ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ NORMALLEŞTİRENLER GİDECEK"

Bu düzeni yaratanlar gidecek. Bu çürümüşlüğü normalleştirenler gidecek. Bu millete, “sen çekeceksin” diyenler, çekip gidecek. Kardeşlerim, bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin ilk halkası bireydir. Devlet güveni sağlar, millet, bütünlüğü temsil eder, aile çatıyı kurar, fert ise hürriyetin kaynağıdır. Biz, hepimiz o parçaların bütünleyicisiyiz, bütünün taşıyıcısıyız. Bütünlüğün sigortasıyız. Bilinsin ki, ayrışarak, ayrıştırarak kazanılan bir birlik, ancak bir zandır.

Üstelik, hüsnü zan değil, su-i zandır. Fertler birbirinden uzaklaştığında, aile çözüldüğünde, toplum parça parça edildiğinde ortaya kuvvet çıkmaz. Ortaya kendini kuvvetli zanneden bir zorbalık çıkar. Ve orada devlet kırılgandır, güç, bir gösteriden ibarettir. Asıl olansa, milli egemenliğin, tehdide açık hale gelmiş olduğudur. Bu sebeptendir ki, milletin onur ve şerefi, kaynağı ve niyeti bozuk ajandalara kurban edilirken, masumlar suçlulara; hainler, vatanseverlere tercih ediliyor. Her hakikat, sahte olanla yer değiştiriyor.

"CEZALAR, KÖTÜLERE KUVVET, ADALET, MAZLUMLARA ENDİŞE VERİYOR"

Banka borcu olan çiftçinin traktörüne haciz gelirken, milyarlarca lira vergi borcu olan şirketlere muafiyet tanınıyor. 19 yaşındaki harbiye birincisi teğmenimiz ordudan atılırken, bir ömrü terörist olarak geçirenler affedilmeye hazırlanıyor. Adalet diye feryat eden, mesaj atan çocuklar gecenin köründe tutuklanırken, 10, 15, 20 suç kaydı olan caniler sokaklarda geziyor. Suçlar, suçlulara cesaret, masumlara korku veriyor. Cezalar, kötülere kuvvet, adalet, mazlumlara endişe veriyor.

Eleştirene sopa gösteriyor, mafyaları VIP’lerde ağırlıyorlar. Herkes şunu bilsin: Eleştiriye tahammül, zayıflık değil, bir güven göstergesidir. Tahammül azaldıysa, kuvvet de azalmış demektir. Suçluların korunduğu bir düzen, suçluların iktidara ortaklığı demektir. Ve ortada, milletin iktidarın ortağı olmadığı bir düzen varsa, her türlü habis ortak, iktidarın parçası olur. Tek adam sistemi zaten bu demektir. İşte bizim sisteme bakışımız budur. Biz şahıslara değil, tek adamcılık düzenine karşıyız. İsimler kuru birer gürültüdür.

Derdimiz ekmek-peynir mi olsun, peynir-ekmek mi olsun da değildir. Sorunumuz sistemledir. Kavgamız, sisteme karşı bir sistem kavgasıdır. Mücadelemiz, adam kayırmacılığa karşı hukuk devleti, tek adamın haklarına karşı, milletin hürriyeti mücadelesidir. O yüzden bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen garabete karşı parlamenter sistemi savunuyoruz. Tarih bize “öz”ü verir. Denge burada kurulur. Demokrasi tarihimiz, iki yüz yıllık deneyim bize bunu göstermektedir.

O özü unutursanız bugün yaşanmaz hale gelir. Bugüne saplanırsanız, savrulma bitmez. İki ayağını yere basan bir siyasetse milletin de devletin de direncini artırır. Aksiyle yol almak mümkün değildir. Milletle devlet arasına tahterevalli kurarsanız, iktidarınızı da onun ortasına yerleştirirseniz Türkiye gibi uçtan uca savrulan bir ülke yaratırsınız. İtirazımız bu savrulmayadır. Bu savrulmayı muhakkak durdurmalıyız!

"BUGÜN, GEÇMİŞİ GEÇMİŞTE BIRAKMANIN SON GÜNÜDÜR"

Şunu çok net söylemek zorundayım: Yenilgi, ahlaki bir doğruluk olarak kutsanamaz. Yenilgi, vicdan rahatlatmanın erdemi değildir. Asıl kayıp, yenilgiye razı olmuş zihinle başlar. Yenilgiye hazır hale gelen bir akıl, asla muzaffer olamaz. Biz bu akla teslim olmadık. Bugün, geçmişi geçmişte bırakmanın son günüdür.

Bugün, geleceğin ilk günüdür. Artık baraj olma değil, suyun kendisi olma günüdür. Rüzgârdan korkmanın değil, toprağın en derinine kök salmanın günüdür. Korkuyla değil, cesaretle, lütufla değil, hakla, şahıslarla değil, kurallarla yönetmeye talip olma günüdür. Keşkelerin değil, “iyi ki”lerin günüdür. Soruyorum: Hazır mısınız?

"SİYASETİ ÖYLESİNE KİRLETTİLER Kİ, TERTEMİZ VİCDANLARINIZ ARTIK GÜVEN DUYMUYOR"

Biliyorum yorgunsunuz… Biliyorum aklınızı karıştırdılar… Herkes herkes gibi oldu… İçinizden diyorsunuz ki, bu siyasetçilere güven olmaz, her an her şeyi yapabilirler… İnanmanızı istedikleri şey bu. Çünkü sizi, umutsuzluğa hapsetmek istiyorlar. Biliyorum; siyaseti öylesine kirlettiler ki, tertemiz vicdanlarınız artık güven duymuyor. Kayırmacılık aldı başını gitti, anne babalar evlatlarının geleceğini güvende görmüyor. Biliyorum; gençlerimiz ülkelerinden gitmek istemiyor, ama kalmaları için de onlara sebep sunan yok…

Biliyorum; emeklilerimiz, memurlarımız, emekçilerimiz, esnafımız, çiftçimiz, iş dünyamız, bırakın geleceği planlamayı, bugünü kurtarmanın derdine mahkum edildi. Bu iktidarda bir umut ışığı da yok. Bu duygularda ve bu düşüncelerde haklısınız. Ama şunu bilin ki; onlar gibi olmayanlar da var. Bu ülkenin tertemiz evlatları, pırıl pırıl vicdanları, yüksek ahlaklıları da var. En zor zamanda sahneye çıkıp, memleketi nasıl uçurumun kıyısından aldılarsa, bugün de aziz milletimizin, aynı inançla, aynı ahlakla öne atılan serdengeçtileri var. Benim adım Müsavat. Eşitlik demek! Adım kadar inanır ve bilirim ki, her bir kardeşim, devlet gözünde de yasalar önünde de eşittir. Bu bir lütuf değil, bir haktır. Cumhuriyetimizin her birimize sunduğu bir haktır.

O yüzden Anadolu küçük bir köyünde başlayan hayat hikayeleri, Çankaya Köşkü’ne uzanabilmiştir. O yüzden hayata, Anadolu’nun ücra bir köşesinde başlayan garipler, Nobel ödülü alabilmiştir. Her birimize umut aşılayan, her birimize ve ülkemize güven aşılayan şey, işte bu fırsat eşitliğidir. Benim adım Müsavat. Eşitlik demek. Ve bugün buradan haykırıyorum; yeter artık, yetti artık! İktidar elitleri büyük Türk milletinin evlatlarının duygularıyla ve geleceğiyle oynayamazlar. Bu eğri düzen yıkılacak. Bu torpil çarkı kırılacak. Vakti geldi! Bu adaletsiz rejim bir daha dönmemek üzere çekip gidecek. Gençlerimizin Türkiye’ye güvenme vakti geldi… Emekçilerimizin hakkını alma vakti geldi…

"TERÖRİSTE 'SAYIN' DİYENLER, 'KURUCU ÖNDER' DİYENLER, BİR DAHA MİLLETİN YÜZÜNE BAKAMAYACAK!"

Yatırımcılarımızın, işverenlerin kabus dolu gecelerden kurtulma vakti geldi! Emeklilerimizin insanca bir yaşama kavuşmasının vakti geldi! Kadınlarımızın korkusuzca karanlıkta yürüyebilecekleri, güvenli bir ülkenin vakti geldi! Sessiz dostlarımızın katledilmediği, onlarla paylaşacağımız hayatın vakti geldi! Vakti geldi! Garantili proje adı altında, köprüden geçemeyeni, hastaneye yatamayanı, havalimanından uçamayanı soyan bu kirli düzen yıkılıp gidecek. Vakti geldi!

Millet evladına iş bulamazken, 3-4-5 yerden maaş alanlar, çocuklarını şatafat içinde yaşatan iktidar elitleri, bir daha gelmemek üzere kaybolup gidecek. Vakti geldi! Annelere, babalara pazarda çürük sebze meyve toplatan, bu utanmazlık, milletimizden ağır bir tokat yiyecek. Vakti geldi! Tarihi geçmiş ürünler, fırsat reyonlarında indirimle satılıyorsa, bu iktidarın da son kullanma tarihi de çoktan geçmiş demektir. Emin olun defolup gidecek. Vakti geldi! İhaneti beka, haini barış güvercini diye pazarlayanların oyunu bozulacak. Vakti geldi! Teröriste “Sayın” diyenler, “Kurucu önder” diyenler, bir daha milletin yüzüne bakamayacak!

Millet hazinesini yağmalayanlar, her şeyini aldıkları millete hiçbir şey vermeyenler için, hesap vakti geldi! Türk milletinden başka her şeyi, herkesi dert edenlerin devri bitiyor, Türk milletinin vakti geldi! Kötülük yenilecek, çünkü iyilerin vakti geldi! 4. Olağan Kurultayımızın hayırlara vesile, iktidarımıza müjde olması temennisiyle, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, yüce Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun."