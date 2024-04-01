İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:57

Güncelleme: 01.04.2024 - 11:57

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için başkan adayı gösterdiği Buğra Kavuncu’ya, eşi ve kızıyla birlikte oy kullandığı sandıktan yalnızca 3 oy çıktı.

İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerine “Hür ve müstakil” olarak seçimlere girme kararı aldığını açıkladı. Bu karar doğrultusunda, İYİ Parti’de İstanbul İl Başkanlığı, Parti Sözcülüğü ve son olarak İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulunan Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi.

TUTANAK ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’da %0,63 oy alarak CHP, AKP, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve Zafer Partisi’nin gerisinde kalan Buğra Kavuncu’nun oy kullandığı 2254 no’lu sandığın sonuçları da ortaya çıktı.

Eşi ve kızıyla birlikte aynı sandıkta oy kullanan Buğra Kavuncu’ya, oy kullandığı sandıktan sadece 3 oy çıktığı ortaya çıktı.