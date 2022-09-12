İYİ Parti Ardahan İl Başkanı'na yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat’a yönelik yumruklu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üç saldırganın Polat’ı beklediği, arabasına yaklaştığı sırada iki saldırganın Polat’a yumruk attığı ve daha sonra kendilerini bekleyen bir araçla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.
İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat, 10 Eylül Cumartesi günü, diyaliz tedavisi için gittiği Ardahan Devlet Hastanesi’nin önünde üç kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.
Polat, saldırının ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:
- Az önce diyalizden çıkarken kimliği belirsiz 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Benim kimse ile şahsi bir hesabım, kimseyle herhangi bir kavgam, alacak-verecek davam yok. Bu saldırının siyasi olduğunu düşünüyorum. Er ya da geç bu alçakça saldırıyı yapanlarla elbette ki yüz yüze geleceğiz. Erkekçe karşımıza çıkamayan alçaklar, en savunmasız olduğum anda saldırıya geçtiler. Elbette ki her şeyin bir bedeli olur. Devletimiz ve polislerimiz araştırmayı yapıyor, inşallah en kısa zamanda failler yakalanacak ve biz de kendilerini tanımış olacağız.
Taşkın Polat’a yönelik saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, hastaneden çıkan Polat’ı üç saldırganın beklediği görülüyor. Saldırganlardan biri, arabasına yaklaştığı sırada Polat’a yumruk atıyor. Diğer bir saldırgan da yere düştükten sonra Polat’ı yumrukluyor.
Üç saldırgan, çevredekilerin yardım koşması üzerine koşarak olay yerinden kaçıyor ve biraz ilerde kendilerini bekleyen otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.
Saldırganlar hakkında şikayette bulunan Taşkın Polat, kendisini darp edenlerden A.Ç.’nin Iğdır’da yakalandığını, diğer zanlıların yakalanması için emniyet güçlerinin araştırmasının devam ettiğini söyledi.
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