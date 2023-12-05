İYİ Parti, CHP’nin önerisini reddetti, yerel seçime kendi adaylarıyla girecek: Kapı kapandı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “işbirliği” teklifini partisinin genel idare kurulunda (GİK) değerlendirdi. GİK, oyçokluğu ile CHP ile işbirliğini reddetti. İYİ Parti, yerel seçimlere “hür ve müstakil” olarak girme kararını, ikinci kez kesinleştirdi.

CHP lideri Özgür Özel’in yerel seçimlerde işbirliği teklifini değerlendiren İYİ Parti’de dün, iki kritik toplantı yapıldı. İlk toplantıda Akşener, başkanlık divanı ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda Akşener, kurmayların görüşlerini tek tek dinledi.



‘TABANA ANLATAMAYIZ’

Milletvekillerinin çoğunluğunun, işbirliğine karşı tavır koyduğu öğrenildi. Kurmayların Akşener’e “İşbirliği durumunu parti tabanımıza nasıl anlatırız?” diye de sorduğu belirtildi.

Öte yandan bazı kurmayaların, “CHP’nin HEDEP ile ilişkisinin yerel seçimlerde İYİ Parti’ye zarar vereceği” görüşünü dile getirdiği öne sürüldü. Toplantıda Erhan Usta, Koray Aydın, Tolga Akalın, Oktay Vural, Metin Ergun ve Müsavat Dervişoğlu’nun işbirliğine karşı tavır koyduğu; Buğra Kavuncu ve Ayfer Yılmaz’ın ise işbirliğini savunduğu iddia edildi.



Bazı kurmayların ise “Ankara’da Mansur Yavaş’ın desteklenmesine evet, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesine hayır” dediği, “Yavaş’ın partinin ideolojisine yakın olduğunu” savunduğu ifade edildi.

Yaklaşık üç saat süren ilk toplantının ardından teklife ilişkin bir karar çıkması beklenen GİK toplantısı başladı. üç saat süren toplantıda gizli oylama yapıldı. GİK, oyçokluğu ile CHP’nin işbirliği teklifini reddetti. GİK üyelerinin 35’inin işbirliğine hayır, 14’ünün ise evet oyu verdiği öğrenildi.



KARARI ZORLU AÇIKLADI

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bu birkaç günlük süreçte, genel başkanımız geniş katılımlı bir değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurullarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerle elde ettiği tespit ve görüşleri de GİK üyelerimize aktarma fırsatı bulmuştur” dedi. Zorlu, “Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini ortaya koymuş ve ardından da oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama neticesinde GİK’imiz 2024 yerel seçimlerine İYİ Parti’mizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır” ifadelerini kullandı.



‘ÜÇÜNCÜ BİR YOL’

İYİ Parti’nin zafere giden yolda her yol mübah anlayışına bir karşı duruş olduğunu savunan Zorlu, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın; ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya ve milletimizin üçüncü bir yola, bir alternatif çağrısına sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.



1994 KAYGISI



CHP-İYİ Parti işbirliğiyle 2019 yerel seçiminde başta İstanbul ve Ankara olmak üzeri birçok belediye AKP’den alınmıştı.

İYİ Parti’nin işbirliği teklifini reddetmesiyle Mart 2024 yerel seçiminin 1994’teki gibi sonuçlanması tehlikesiyle karşı karşıya kalındı. 1994 yerel seçimlerinde hem merkez sağ blok hem de sol partiler ayrı adaylarla seçime gitmişti.

Anavatan Partisi’nin İlhan Kesici’yi, SHP’nin Zülfü Livaneli’yi, DYP’nin Bedrettin Dalan’ı, DSP’nin Necdet Özkan’ı, MHP’nin Ahmet Vefik Alp’ı ve CHP’nin Ertuğrul Günay’ı aday gösterdiği seçimlerde, Refah Partisi’nin adayı olan Tayyip Erdoğan, “aradan sıyrılarak” İBB’nin başkanı seçilmişti. RP, 1994’teki seçimlerde yüzde 25.19, ANAP yüzde 22.14, SHP ise yüzde 20.3 oy almıştı.

