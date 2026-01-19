İYİ Parti’de kongre coşkusu: Dervişoğlu liderliğini tescilledi

İYİ Parti, dün Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde yapılan 4. Olağan Kongre ile yeni dönemini resmen ilan etti. 81 ilden partililerin otobüslerle Ankara’ya geldiği, 7 bin kişilik salonun saatler öncesinden hınca hınç dolduğu kongre, yalnızca kalabalığıyla değil, taşıdığı siyasi anlamla da önceki kongreden belirgin biçimde ayrıştı. Bir önceki kongre, partide liderliğin el değiştirdiği kritik bir eşik olarak hafızalara kazınmıştı. O kongrede kurucu Genel Başkan Meral Akşener siyasete veda etmiş, liderlik koltuğu Müsavat Dervişoğlu’na geçmişti. Dünkü kongrede ise bu kez kürsüde bir devir teslim değil, Dervişoğlu’nun lider olarak çıktığı ilk olağan kongre vardı. Kulislerde, bu kongrenin “geçişi tescilleyen” değil, liderliğin kendi kadrosu ve siyasi hattıyla sahneye çıktığı ilk büyük sınav olduğu değerlendirmesi yapıldı.

AKŞENER KATILMADI

Önceki kongrede Akşener’in vedası ve değişimin zorunluluğu konuşulurken, dünkü kongrede tartışma başlıkları “yeniden yapılanma”, “seçime götürecek yönetim” ve partinin muhalefet içindeki yeni konumu oldu. Parti kulislerinde ortak kanaat, önceki kongrenin bir kapanış, dünkü kongrenin ise net bir başlangıç olduğu yönünde. Büyük Ankara Kongre Merkezi’ni dolduran kalabalığın, İYİ Parti’nin artık savunmada değil, yeni bir siyasi iddiayla sahaya çıkma arayışının işareti olduğu yorumu öne çıktı. Kurucu Genel Başkan Akşener ise davetli olmasına karşın kongreye katılmadı.

Divan Başkanı İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın açtığı kongrede konuşan Genel Başkan Dervişoğlu, iktidara sert eleştiriler yöneltti. Türkiye’nin kritik bir eşikten geçtiğini vurgulayan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin rolüne dikkat çekerek, “İYİ Parti’miz, büyük Türk milletinin reflekslerini tutarlı eylemlere dönüştürebilmek adına çok daha kritik bir eşikte, çok daha hayati bir sınavdadır” dedi.

'BİRLİK VE BERABERLİK SÖYLEMİYLE AYNI HATALAR TEKRARLANDI'

İktidarın her kriz döneminde aynı dili kullandığını söyleyen Dervişoğlu, “İktidarın, çeyrek asırlık köhneliği içerisinde her kritik eşikte yaptığı hayati yanlışların sesini duymak isterseniz, her seferinde koro halinde ‘birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günler’ şiarına bakın” ifadelerini kullandı.

Sözde “iç cepheyi güçlendirme” söylemini eleştiren Dervişoğlu, “Bir değil, iki değil, defalarca aynı şeyleri aynı ajanda içinde, aynı taahhütler ve tavizlerle yerine getirip farklı sonuçlar elde ettiklerine inanmamızı istediler” diye konuştu. Dervişoğlu, “Birinci çözüm süreci buydu, Suriye siyasetleri buydu, 15 Temmuz’la sonuçlanan rezalet buydu” dedi. Bugün de benzer bir sürecin işletildiğini söyleyen Dervişoğlu, “Şimdilerde kurdukları İmralı ittifakı ile yürütülen komisyonculuk projesi de aynıdır” ifadelerini kullandı.

'LAFTA İSRAİL KARŞITLIĞI, PRATİKTE TAM TERSİ'

Dış politikaya ilişkin eleştirilerinde Dervişoğlu, iktidarın söylem ve uygulamaları arasındaki çelişkiye dikkat çekerek, “Lafta İsrail aleyhtarlığı, pratikte ise İsrail için yürütülen bölgesel mıntıka temizliğinde her zaman en önde koşmuşlardır” dedi.

Akdeniz’deki gelişmelere işaret eden Dervişoğlu, “Bir zamanlar mavi vatan diye propaganda yaptıkları sularda kurulan ittifaklara bakın” çağrısında bulundu.

'SURİYE PKK’SI 11 YIL BOYUNCA BÜYÜTÜLDÜ'

Suriye politikalarını da sert sözlerle eleştiren Dervişoğlu, “Burnumuzun dibinde, tam 11 sene boyunca besleyip büyütülen Suriye PKK’sına bakın” dedi. Bu süreçte iktidarın pasif kaldığını belirten Dervişoğlu, “İktidar kılını kıpırdatmadığı gibi, ileride yapılması muhtemel karşı hamlelere de engel olmayı görev bildi” ifadelerini kullandı. Gelinen noktayı ise “Sonuç: Suriye’de YPG varmış, bunlar da aslında PKK’lıymış” sözleriyle özetledi.

'İHANETE İLK SÖZÜN AKP VE MHP'DEN ÇIKMASI GEREKİYORDU'

Dervişoğlu, şunları kaydetti: "Geldiğimiz noktada görüyorsunuz; TBMM’de konuşuluyor ve tartışılıyor ama Terör örgütünün siyasi uzantısı bir parti, büyük Türk milletine hm de Meclis’in riyaset makamından utanmadan kafa tutmaya cesaret edebiliyor. Bu milletin değerleri Meclis kürsüsünden tartışmaya açıldığında bu sözlere karşı, bu büyük milleti savunan sadece İYİ Parti olmamalıydı. Bunların ihanet sözlerine ilk sözün AKP ile MHP’den çıkması gerekiyordu."

'HUKUK KALMADI, KURUMLAR ÇÖKTÜ'

Ülkede yaşanan iç tabloya da değinen Dervişoğlu, “Hukuk kalmadı, yargı araçsallaştırıldı, Anayasa defaatle askıya alındı, kurumlar çöktü, siyaset yapılamaz hale geldi” dedi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde ise “Ekonomi tarumar oldu, işsizlik kadere dönüştü, peşkeş çekilmeyen su, orman, kıyı kalmadı” ifadelerini kullandı.

'AYRIMCILIKTAN BESLENMEKTESİNİZ'

Cumhuriyetin temel değerlerinin zedelendiğini savunan Dervişoğlu, “Bu ülkede bir Cumhuriyet sorunu var, çünkü siz onu perişan ettiniz” dedi. Yurttaş eşitliğine dikkat çeken Dervişoğlu, “Bu ülkede yurttaş eşitliği sorunu var, çünkü siz eşitlikten değil ayrımcılıktan beslenmektesiniz” ifadelerini kullandı. Meclis’in devre dışı bırakıldığını söyleyen Dervişoğlu, “Milli iradeyi gasp edip sarayınıza hapsettiniz, Gazi Meclisi bypass ettiniz” diye konuştu.

'SORUN KİŞİLER DEĞİL, SİSTEM'

Konuşmasının son bölümünde sistem eleştirisini öne çıkaran Dervişoğlu, “Sorunumuz sistemledir, kavgamız sisteme karşı bir sistem kavgasıdır” dedi. Bu nedenle parlamenter sistemi savunduklarını belirten Dervişoğlu, “Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen garabete karşı parlamenter sistemi savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

'SANDIK YAKINDIR'

Dervişoğlu, konuşmasını seçim mesajıyla tamamlayarak “Sandık yakındır, millet kararlıdır, İYİ’ler verilecek göreve hazırdır” dedi.

MECLİS'TEKİ KOLTUK SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Saadet Partisi'nden istifa eden bağımsız Balıkesir milletvekili Burak Dalgın da kurultayda İYİ Parti'ye geçti. Rozeti Dervişoğlu tarafından takıldı. Böylelikle partinin Meclis'teki koltuk sayısı 30'a yükseldi.

DERVİŞOĞLU, TÜM DELEGENİN OYUNU ALDI

Genel Başkan Dervişoğlu, bin 180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden lider seçildi. 50 asil üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği 60'a çıkarıldı. Yeni GİK listesi şöyle şekillendi:

"Cihan Paçacı, Lütfullah Kayalar, Soner Sunat, Lütfü Türkkan, Prof. Dr. Metin Ergun, M. S. Buğra Kavuncu, Yasin Öztürk, Aybüke Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Burak Dalgın, Selcan Taşçı, Hasan Toktaş, Yüksel Arslan, Ersin Beyaz, Erhan Usta, Yüksel Selçuk Türkoğlu, Enver Yılmaz, Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Osman Ertuğ Özel, Hüseyin Raşit Yılmaz, Alper Akdoğan, Murat Cem Özdemir, Prof. Dr. Volkan Yılmaz, Yasemin Bilgel, Ahmet Kamil Erozan, Cenk Özatıcı, Kadir Ulusoy, Kevser Ofluoğlu, Berna Sukas, Şükrü Kuleyin, Dursun Çolak, Mehmet Aslan, Fatih Koca, Cumali Durmuş, Ali Topçu, Fatih Demirkol, Melih Aydın, Kazım Yücel, Özdemir Polat, İsmail Yücel, Emel Bilenoğlu, Prof. Dr. Elif Loğoğlu, Kısmet Çelik, Selim Özgökçe, Burcu Akçakır Üstbaş, Elif Babaoğlu, Veysel Güldoğan, Ünzile Yüksel, Murat Doğan, Kamil Gültekin Öztürk."

YENİ YÖNETİM DİVANI BELİRLEYECEK

Yeni GİK bu hafta yapılacak ilk toplantıyla Başkanlık Divanı üyelerini belirleyecek. Edinilen kulis bilgilerine göre divana yeni başkanlık kolları eklenecek. Gençlik ve kadın kolları başkanlıkları da yeni yönetimde yer alacak. Partinin yeni Teşkilat Başkanının, mevcut Meclis Katip üyesi Yasin Öztürk olacağı, katip üyeliğine ise Rıdvan Uz'un getirileceği konuşulanlar arasında. Medya ve Tanıtım Başkanlığına ise eski Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan'ın getirileceği öne sürülüyor. Ayıca başkaca yeni başkanlıkların da divana eklenecği ifade ediliyor.